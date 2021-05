Dowlada Somaliya Oo Laashay in Shaqaale Dibadda Looga Qaato Dalka.(Akhriso)

Dowlada Soomaaliya ayaa baabi’isay heshiisyadii shaqo siinta shaqaalaha Soomaaliyeed ay kula jirtay shirkado ajaaniib ah oo shaqaale Soomaaliyeed u qaadi jiray qaar kamid ah wadamada dibadda.

Qoraal kasoo baxay Wasaarada shaqada iyo Arimaha Bulshada Xukuumada Soomaaliya ayaa lagu mamnuucay heshiisyadii horey dowlada ula gashay shirkadaha ajaaniibta ee shaqaalaha Soomaaliyeed qaadi jiray.

Wasaarada qoraalka kasoo baxay ayaa lagu faray hay’adda socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumada Soomaaliya in ay kahor tagto in dalka laga dhoofiyo cid kasta ay uga shakiyaan in shaqo siin dibadeed loo qaadayo.