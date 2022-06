Dowlada Somaliya Oo Shaacisay Bilowga Lacag Cusub Oo Ay soo Daabaceyso.

Agaasime ku-xigeenka madaxtooyada Soomaaliya Max’ed Amiin Sheekh Cismaan ayaa sheegay in qorshayaasha dhaqaale ee dawladda Soomaaliya ay ka mid tahay in daabacaan lacagta shilin Soomaaliga.

Hadalkan ayuu Max’ed Amiin Sheekh Cismaan ka sheegay khudbad uu ka jeedinayay Shirka Dhaqaalaha Qaranka

“Waxaa qorshaha ka mid ah in la sameeyo lacag shilin Soomaali ah, oo aan rajeynayo runtii inay noqoto mustaqbalka mid dalkaan iyo dadkaan dhaqaalihiisa wax ka badasha, waana miisaanka lagu cabiro dhaqaalaha qaranka” ayuu yiri Max’ed Amiin Sheekh Cismaan

Lacagta shilin Soomaaliga ayaa ah mid ka sii dabar go’eysa wadanka oo dhan iyada oo gabi ahaan ka joogsatay gobolada dhexe ee Soomaaliya iyo Puntland.

Dowladii uu horkacayey Madaxweyne Farmaajo ayaa isku dayday iney soo daabacdo lacag cusub oo shilin Soomaali ah hase ahaatee shuruudaha deyn cafinta ee heyadda IMF ayaa ka hor joogsaday talaabaadaas, lamana oga sida dowlada Madaxweyne Xassan Shiikh ay ugu guuleysan karto arrintaas.