Dowladda Itoobiya Oo Waalli ku Tilmaantay Dalab Uga Yimid Jabhada TPLF.

Dowladda Itoobiya ayaa waalli ku tilmaantay dalabka fallaagada TPLF ee ka dagaalanta gobolka woqooyi ee Tigray.

Wasiirka arrimaha dimoqraadiyadda Itoobiya, Zadig Abraha, ayaa sheegay in TPLF ay ku riyooneyso awood siyaasadeed oo aan jirin, wuxuuna sheegay in gebi ahaanba fallaagadaasi laga saari doono tuulooyinka gobolkaasi marka sida uu sheegay dowladda dhexe uu ka dhammaado dulqaadka.

Zadig waxa uu beeniyay sheegashada fallaagada TPLF ee ah in la go’doomiyay gobolka Tigray, wuxuuna sheegay in mas’uuliyadda dowladda ay tahay xaqiijinta in gargaar bani’aadanimo la gaarsiiyo dadka gobolkaasi.

Waxa uu intaa ku daray in aysan jiri doonin wadahadal ay la galayaan TPLF oo uu ku tilmaamay koox argagixiso ah.

Fallaagada TPLF ayaa haatan gacanta ku hayso caasimadda gobolka Tigray ee Makelle iyo magaalooyin kale oo ku yaal gobolkaasi kaddib markii ciidamada dowladda ay halkaasi isaga bexeen.

Jen. Tsadkan Gebretensae oo ka mid ah Saraakiisha hogaamineysa ciidamada TPLF ayaa ku hanjabay inay sii wadayaan dagaalka ay kula jirana ciidamada dowlada Federaalka ayna sii wadayaan in dhulal hor leh qabsadaan.

Waxa uu sheegay sarkaalkan in aysan marnaba dagaalka joojin doonin ilaa xayiraadda saaran gobolka Tigrey laga qaadayo iyo in dowladda federaalka ay aqbasho shuruudaha ku aadan xabad joojinta ay codsadeen.

Janaraal Tsadkan Gebretensae, ayaa sidoo kale xusay in aysan ka bixi doonin deegaanada ay ka qabsadeen maamulada Canfarta iyo Amxaarada inta ay ka gaarayaan hadafka ay u qabsadeen.