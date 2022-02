Dowladda Somalia Oo ka Hadashay Gabar Somali ah Oo Lagu Dilay Maleysiya

Faah-faahin dheeeri ah ayaa ka soo baxaysa dil Axaddii dalka Malaysiya loogu gaystay Allaha u naxariistee gabar Soomaali ah oo lagu magacaabi jiray Dahabo Cumar,waxaana soo baxaya warar kala duwan oo qaarkood sheegaya in nin u dhshay dalka Ciraaq oo qaxooti ku ah dalka Malaysiya oo ay gabadha meel ka wada shaqeynayeen uu dilka gaystay. Balse mas’uuliyiinta Safaaradda Soomaaliya ee dalka Malaysiya ayaa iyaguna sheegaya in booliska dalkaas oo kiiskaan gacanta ku haya aysan bixin xog badan marka laga reebo inay u sheegeen in la qabtay ninka dilka gaystay oo uu xiranyahay isla markaana ay wadaan baaritaanno lagu oggaanayo sida dhabta ah ee ay wax u dhaceen.

Boolisku ilaa iyo hadda ma bixin xog ku saabsan dhalashada iyo halka uu ka soo jeedo ninka la sheegay inuu dilay Dahabo Cumar.

Amal Maxamed Siciid oo ah qunsulka Safaaradda dowladda Soomaaliya ay ku leedahay dalkaasi ayaa BBC-da u sheegtay in warar kale oo ay helleen ay sheegayaan in ninka gabadha dilka u gaystay uu ka dalbaday xiriir guur hase-yeeshee ay arrintaa ka diiday taa oo loo malaynayo inuu sababay falka dilka ah.

“Xogaha kale ee aan helayno waxay sheegayeen yarkii gabadha dilay inuu xiriir ka dalbaday isla markaana uu guursanayo balse ay ka diiday markaana uu dilay oo mindi ku dhuftay”. Ayay tiri Amal Maxamed Siciid.

Sidoo kale qunsulka Safaaradda dowladda Soomaaliya ee dalka Malaysiya ayaa sheegtay in dadkii saaxiibbada la ahaa gabadhha geeriyootay iyo xubno ka mid ah ehelkeeda oo ay la xiriireen ay u sheegeen in gabadhu ay horey dhowr jeer u sheegtay in ninka hadda u xiran dhacdadaan uu ugu hanjabay inuu dili doono maadama ay dalabkiisii diiday.

Maydka Dahabo Cumar ayaa hadda yaalla Cusbitaal ay dowladdu leedahay waxaana madaxda safaaraddu ay xaqiijiyeen in aan la aasi doonin ilaa iyo inta laga soo gabagabeynayo baaritaannada ay wadaan boolisku. “Xog ku filan marka ay naga siiyaan ayaa haaska marxuumadda laga howlgalayaa”. Ayay tiri qunsulka Safaaradda Soomaaliya ee dalka Malaysiya.