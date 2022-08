Dowlada Somaliya Iyo Mareykanka Oo ka Wada-hadlay la Dagaalanka Al-Shabaab.(Sawiro)

Waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray Taliyaha cusub ee ciidamada Mareykanka AFRICOM Gen. Michael Langley, waxaana garoonka Aadan Cadde kusoo dhaweeyay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya iyo masuuliyiin kale.

Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in Muqdisho kusoo dhaweeyaan taliyaha cusub ee Afrikom, waxa uuna xusay in ay ka filayaan taliyaha sare u qaadida amniga geeska Africa.

“DFS waxay ka Mahad celineeysaa doorka AFRICOM ee sara u qaadida amniga geeska Africa, waxaan la wadaagnay qorshaheena ah sare u qaadida awooda ciidanka XDS si ay ula wareegaan amniga guud ee Dalka iyo la dagaalanka maleeshiyaadka Alshabaab.” ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya.

Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa ka taageera ciidanka milatariga Soonaaliya howlgalada ka dhanka ah Al Shabaab gaar ahaan weerarada dhinaca cirka ah.