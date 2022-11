Faah-faahinta Askari Hal Qof Oo Beeralay ah ku Dhaawacay Deegaanka Ballay Ee Deg. Lughaya.

Faah-faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa hal qof oo askari ka tirsan milatariga Somaliland uu ku dhaawacay deegaanka Ballay ee ka tirsan degmada Lughaya ee gobolka Awdal.

Shaqaaqadan lagu dhaawacay Axmad Cismaan Jaamac oo loo garan ogyahay (Ina Taagtii-roor) ayaa ka dhalatay markii dadka deegaanada Balay iyo Tuurka ay ku murmeen Biyaha dooxa Qabri baxar oo ay ka waraabsan jireen beerahooda.

Cabdilaahi Xuseen Odawaa oo ka mid ah Dadka deegaanka ayaa yari: ” Walaal arinta maalmahanba way ka taagnayd deegaanka waxayna ka dhalatay markii ay odayaasha deegaanka Tuurka ay yiraahdeen biyaha dur-durka ee dooxa Qabri-baxar cidi nala cabi-mayso, taas ayaana ka caraysiisay dadka beeralayda ee deegaanka Ballay, muran dheer kadib waxaa arinta soo faragaliyay ciidamada Milatariga kuwaasoo u saaray gudi saraakiil ah, waxayna soo go’aamiyeen in labada deegaan ee Tuurka iyo Ballay aysan mid-na ka waraabin beerahooda oo biyihii durdurka ayay isticmaalkii ka xanibeen waxayna geeyeen ciidamo ilaaliya laba dhinac.

Oday Cabdilaahi ayaa intaasi ku daray in ay arintaasi ka biyo diideen dhinaca odayaasha Tuurka, kadib-na saraakiishii cidamada ayaa amray in la xiro odayaasha ka biyo diiday go’aankooda sidaas ayaana lagu xir-xiray odayaashii deegaanka Tuurka, iyadoo ay arinta halkaasi taagan tahay ayaa wiilka laga dhaawacay Beesha Bahabar-muuse Maxad-case uu galabta ay askartu aragtay isaga oo biyaha u furanaya beertiisa Ballay, taas ayaa sababtay in askari ka tirsan ciidankii ilaalada ka ahaa uu rasaas ugu jawaabay halka looga baahnaa inay soo xiraan.

Si kastaba ha noqotee dhaawaca wiilkan ayaa loosoo qaaday dhinaca Magalada Borama, mana jirto cid masuula oo arintaasi ka hadashay.