Faah-faahinta Toogasho ka Dhacday Jaamacad ku Taala Jarmalka Oo Khasaaro Gaysatay.(Sawiro)

Wiil arday ah oo hubeesan ayaa maanta toogasho ka geestay jaamacad lagu magacaabo Heidelberg University oo ku taalla dalka Jarmalka , waxaana toogashadan ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.

Inta la xaqiijiyay haweeney gudaha jaamacada ku sugneed ayaa ku geeriyootay rasaasta uu furay ardayga oo qoray dheer watay, waxaa sidoo kale weerarkan ku dhaawacmay sadex qof oo kale oo xaaladooda lala tacaalayo.

Booliiska dalka Jarmalka ayaa sheegay in ardayga weerarka geestay uu markii dambe is dilay, lamana oga ilaa hada sababta keentay in ardaygan oo wax ka dhiganayay jaamacada Heidelberg weerarka geesto.

Ninkan oo aan la aqoonsan ayaa la rumeysan yahay inuu watay dhowr qori oo shandad dhabarka lagu qaato, markii uu gudaha u galay hoolka casharrada ee Jaamacadda Heidelberg ee Koonfur-galbeed ee Jarmalka.

Booliiska Jarmalka gaar ahaan kuwa dambi baarista ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ku aadan toogashada , waxaana jaamacada weerarka ka dhacay maanta noqotay mid lagu kala cararay oo argagax lasoo darsay macalimiinta iyo ardayda.