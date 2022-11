Faahfaahin Khasaaraha Qarax ka Dhacay Xerada Tababarka Ciidanka Ee Muqdisho

Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Qarax uu geystay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo maqribnimadii isku qarxiyay xero ay leeyihiin ciidanka dowladda gaar ahaan ciidanka xoogga dalka.

Cutubyo ka mid ah ciidanka qaranka ayaa halkaasi lagu tababaraa waxayna u badan yihiin dhalinyaro dhawaan qoratay ciidanka xoogga.

Xubno ka mid ah laamaha amniga ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay irida laga galo xerada oo ay joogeen dhalinyaro rabtay in ay qortaan ciidanka, halka warar kale oo aan ka helnay laamaha amniga ay sheegayaan in qaraxa uu ka dhacay gudaha.

Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa dhashay qaraxa, waxaana qaar ka mid ah dadkii ay waxyeelada soo gaartay la gaarsiiyay isbitaallada magaalada Muqdisho.

Ugu yaraan 10 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen qaraxa, waxaana jira warar kala duwan oo sheegaya in dhaawacyo badan ay jiraan.