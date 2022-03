Facebook Oo Bilaabay Olole ka Dhan ah Putin-ka Ruushka

Milkiilaha Facebook iyo Instagram ayaa macaamiisha isticmaasha barahan ee ku sugan dalalka qaar u fasixi doona in ay hadallo qallafsan iyo erayo qalalaase ah ku dhahaan Vladimir Putin iyo militeriga Ruushka.

Tani waxa ay ka dhigan tahay in waddamada qaar dadka ka isticmaala Facebook iyo Instagram loo oggolaanayo inay soo qoraan waxyaabo meel ka dhac ah oo

aan horay loo oggolaan jirin.

Mas’uuliyiinta Meta ayaa sheegay in ay si ku meel gaadh ah u sameyn doonaan isbadallo ku aaddan shuruucda hadallada qalalaasaha ah, sida in uu qof dhaho “ha dhintaan Ruushka waddanka kale xoogga ku galay,” waana hadal jabinaya sharcigii u yaallay shirkaddan.

Hase yeeshee waxa ay sheegeen in aysan oggolaan doonin hadallo xun xun oo ka dhan ah shacabka Ruushka.

Dowladda Ruushka oo ka jawaabeysa tallaabadan ayaa Mareykanka ugu baaqday in ay shirkaddan Baraha Bulshada ka tirsan ka hor istaagto “ficilka xagjirnimada ah”.

Ku dhawaaqista arrintan ayaa timid kaddib markii ay Wakaaladda Wararka ee Reuters sheegtay in ay aragtay farriimo la isku dhaafsanayay gudaha shirkadda oo ka hadlayay isbaddalka sharciga.

Xigasho: BBC