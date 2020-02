Facebook Iyo Ruushka Oo Madaxa Isla Galay Kadib Markii Xiisad Ka Dhex Curatay

Maanta sharkada Facebook ayaa hawada ka saartay shabakad ka kooban cinwaano ama baro-bulsheedyo xidhiidhsan oo ay isticmaalayeen Mukhaabaraatka ama sirdoonka Milatariga Ruushka kuwaas oo warbixino been abuur ah oo lala beegsaday Ukraine iyo dalal ku yaala bariga Yurub ku faafiyay online-ka.

In kasta oo dadkii ka dambeeyay shabakadan ay isku dayeen in ay qariyaan aqoonsiyadooda, hadana baaritaankeena waxaan ku ogaanay in ay xiriir la leeyihiin sirdoonka milatariga Ruushka, ”ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ay soo saartay Facebook.

Madaxa Facebook ee ka hortaga dambiyada Internetka Nathaniel Gleicher, wuxuu sheegay in hawlgalkan ugu dambeeyay uu Ruushku u adeegsaday in ka badan 100 akoon oo Facebook ah Instagram ah kuwaas oo iska dhigaya Suxufiyiin warbixino been abuur ahna ka faafinaya dalalka la bartilmaameedsaday.

Facebook oo sharaxaysa sida wararkan been abuurka ah loo faafiyay ayaa sheegtay in akoonadaas been abuurka ah shaqsiyaadka ku qoran ee suxufiyiinta iska dhigaaa ay la xidhiidhaan warbaahinta maxalliga ah iyo siyaasiyiin iyaga oo markaas siinaya warbixino iyo sheekooyin been abuur ah been been abuur ah oo ku saabsan arrimaha siyaasad ee lagu kala duwan yahay, eedo musuqmaasuq, hurinta xiisadaha qowmiyadeedo kala duwan, u qiil samaynta qabsashadii Ruushka ee Crimea iyo burburkii dayuuraddii Malaysia ee Ukraine ku burburtay sanadkii 2014.

Waxaan ogaanay in waqti dheer ay dadkaani ku bixiyeen sidii ay u heli lahaayeen cid rumaysata sheekadooda, waxayna u badan tahay hawlgal sirdoon oo iska cad oo lagu doonayo in lagu beegsado shaqsiyaad muhiim ah oo siyaasada Moskow ka soo horjeeda”

Ruushka ayaan wali ka jawaabin eedahan uga yimid Facebook, waxana jirtay in marar badan ooh ore ay Moskow ku gacan saydhay inay internetka ka khal-khal galiso dalalka reer Galbeedka oo uu ku jiro Maraykanku.

Si kastaba aha ahaatee Facebook, ayaa la tacaalaysa sidii ay uga hortagi lahayd dowladaha iyo garabyada siyaasada ee adeegsanaya barteeda si ay u faafiyaan warar been abuur ama marin habaabin ah, waxayna marar badan shaacisay inay khadka ka saartay warar been abuur ah oo ay wadamo uu Ruushku ka mid yahay faafiyeen.