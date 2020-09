Facebook Oo Xayiraysa Daawashada Tooska Ee Uu Is Dilayo Alain Cocq

Shabakadda Facebook ayaa sheegtay in ay nin Faransiis ah oo uu hayo cudur aan dawo lahayni ka xannibi doonto in marka uu dhimanayo toos looga daawado barta uu ku leeyahay shabakadda Facebook.

Ka dib markii uu diiday cuntada, cabitaanka iyo dawooyinkiiba maalintii Sabtidii, ayaa Alain Cocq oo 57 jir ahi qorshaystay in uu maalmaha noloshiisa ugu dambeeya toos uga baahiyo bogga uu ku leeyahay shabakadda Facebook.

Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa hore ugu gacan saydhay codsi ninkaasi u gubiyey oo uu ku doonayo in loo ogolaado in qudha laga jaro.

Cocq wuxu doonayaa in la bedelo sharciga Fransiiska oo loo ogolaado dadka qaba cudurrada aan dawada lahayn in ay doortaan in qudha laga jari karo. Hase yeeshee qayb ka mid ah bulshada dalkaas oo ay ku jirto Kaniisadda Kaatoliggu ayaa sababo akhlaaq ku salaysan ku diidan in dadka dil loogu raaxeeyo.

“Waxaan cagta saaray dhabbihii dhibta aan kaga baxayay, ina rumaysta wan ku faraxsanahaye” ayuu Cocq oo degan magaalada Dijon ku qoray boggiisa Facebook aroornimadii Sabti isaga oo jiifa sariirta uu dul yaal markii uu “dhameeyey cuntadii ugu dambaysay ee uu cuno”.

“Waan ogahay in maalmaha soo socdaa adagyihiin laakiin go’aan baan gaadhay waanan ku niyad samahay” ayuu intaa ku daray.

Cocq waxa ku dhacay cudur jidhka baabiiya oo keena in halbowleyaashu isku dhegaan. Laakiin shabakadda Facebook ayaa xanibtay qorshihiisii ahaa in ay dadku toos u daawadaan maalmaha u dambeeya ee uu dhimanayo, waxaanay shirkaddu sheegtay in aanay aqbalayn in qof is dilayaa muuqaal ku baahiyo shabakadeedda.

“In kasta oo aanu tix gelinayno go’aanka Cocq ee uu ku doonayo in dadku ogaadaa duruufta adag ee uu ku nool yahay, hadana markaanu la tashanay khubarada [sharciga] waxaanu go’aan ku gaadhnayn in aanaan u ogolaan Alain Cocq in boggiisa laga baahiyo muuqaalo toos ah.” Ayuu yidhi af-hayeenka Facebook oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP.

“Sharciyada noo yaallaa nooma fasaxayaan in aanu baahino muuqaal qof is dilaya ah”.

Alain Cocq ayaa sheegay in Facebook ka xayiri doonto boggiisa in lagu baahiyo muuqaalo toos ah laga bilaabo 8 Sebtember, waxaanu ka codsaday taageerayaashiisa in ay u ololeeyaan in shirkaddaasi go’aankeedaa ka noqoto.

“Haatan idinkaa xil idin saaranyahay” ayuu yidhi.

Bishii Juulaay ayaa Cocq waxa uu warqad u diray Madaxweyne Macron uu kaga codsanayo in loo fasaxo in “dil loogu raaxeeyo” isaga oo ku tilmaamay xaaladiisa “duruuf ba’an oo xanuun badan”.

Macron ayaa sheegay in ay “damaqday” warqaddaasi laakiin aanu codsigiisaa u fulin karin maadaama oo aanu “sharciga ka weynayn”.

In qofka aan bogsiiyo rajo ka qabin loo ogolaado hadii uu dalbao in la dilo ayaa ah qodob dood weyn ka dhaliyey dalka Faransiiska. Dadka qaarkood ayaa taageersan in qofku xaq u yeesho in dil loogu raaxeeyo, halka kuwo kale- gaar ahaan kuwa muxaafidnimada diimeed ku dhegani- ay ka soo horjeedaan in arintaa sharci laga dhigo.