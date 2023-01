Falastiin Iyo Dalal Carbeed Oo Cambaareeyay Booqasho Masjidka Al-aqsa ku Tegay Wasiir Israel ah

Falistiin iyo dalalka Sacuudiga, isu-tagga Imaaraadka Carabta, iyo Jordan ayaa cambaareeyay daan-daansina ku tilmaamay, booqasho uu wasiirka cusub ee amnga ee Israel uu ku tegay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa oo ku yaalla magaalada Qudus.

Mas’uul ka tirsan Falastiin ayaa sheegay in booqashada uu subaxnimadii hore oo manta ah uu goobtaas ku tegay Itamar Ben-Gvir oo ka tirsan midigta fog, ay ku eedeynayaan, ra’iisal wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu.

Dalalkan carbeed ayaa dhamaantood siyaasigan ree Israel ku eedeeyay inuu ku duulay dhismaha masjidka Al Aqsa, oo ay sheegeen inay hadda ku cibaadeystaan oo ay u furantahay muslimiinta oo keliya, balse wasiir Ben Gvir ayaa in badan ku dooda in sido kale Yuhuuda loo ohgolaado in halkaa ku cibaadeystaan.

Sidoo kale wasiir Ben Gvir, ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa tweeter-ka ku sheegay in macbadka ay ugu yeeraan Temple Mount ay u furantahay qof waliba isla markaana aanay niyad jabin doonin hanjabaadaha ugu imanaya Xamaas.