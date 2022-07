“Falastiin Waxay U Qalantaa Inay Noqoto Dal Xor ah” Biden Oo la Kulmay Madaxwaynaha Falastiin

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta oo Jimco ah sheegay in Falastiin ay u qalanto in ay noqoto dal madaxbannaan, shaqeyn karta oo sii jiri kara. Wuxuu hadalkan ku soo qaaday khudbad uu jeediyay kaddib kulan uu hoggaamiyaha Falastiin, Maxamuud Cabaas kula yeeshay Daanta Galbeed ee ay Israa’iil haysato.

Madaxweyne Biden ayaa markale ku celiyay sida ay Maraykanka uga go’an tahay in xal loo helo dhibaatada u dhaxeysa Falastiin iyo Israa’iil.



Wuxuu sidoo kale sheegay in dadaallada la isugu keenayo labada dhinac ee wada-hadallada nabadeed ay sii socon doonaan, inkastoo dhowaan ay rabshado dhaceen.

“Dadka Falastiin hadda waxay dareemayaan xanuun… Waan dareemi karnaa murugadaada iyo niyad jabkaaga,” ayuu yiri madaxweyne Biden.

“Labo dowladood oo labada shacab ah, oo labaduba dhulkan ku leh xidido qotadheer oo soo jireen ah, oo isku dhinac nool iyagoo haysta nabad iyo amni.”

Madaxweynaha Mareykanka ayaa hoggaamiyaha Falastiin kula kulmay magaalada Bethlehem ka hor intii uusan u dhoofin dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya oo uu uga qeybgalayo shir-madaxeed muran badan dhaliyay.

Hoggaamiyaha Falasiin, Maxamuud Cabbaas ayaa sheegay in Falastiiniyiinta ay ka dhursugayaan tallaabada Mareykanka uu ku doonayo in uu dib ugu furo qunsuliyadda Mareykanka ee Bariga Quddus, Ururka Xoreynta Falasiin (PLO) in laga saaro liiska argagixisada, iyo in dib loo furo xafiiska wakiilka Falastiin ee Washington.

Cabbaas, ayaa dhankiisa sheegay in “furaha nabadda ee gobolka uu ku xiran yahay soo-af-jaridda qabsashada Israel ee dhulkeena.” Waxa uu sheegay in Israa’iil “aysan sii wadi karin in ay u dhaqanto sidii waddan ka sarreeya sharciga,” wuxuuna sheegay in kuwii dilay Weriyihii Falastiin ee haysatay dhalashada Maraykanka ee Shireen Abu Akleh ay u baahan yihiin in lala xisaabtamo.” Weriyuhu waxay la shaqeyneysay telefishinka Al-Jaseera.

Maamulka Falastiin oo ka gadooday siyaasaddii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa hakiyay xiriirkii kala dhaxeeyay dowladdaas. Biden wuxuu hadda isku dayayaa inuu dib boorka uga jafo xiriirkaas.

Wuxuu yiri, “Xitaa haddii shuruuduhu aanay weli ku habboonayn wada-xaajoodka, Maraykanku ma dayici doono dadaalka la isugu keenayo labada dhinac.”

Waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo taageero dhaqaale oo uu siiyo Falastiiniyiinta, balse ma jiro qorshe dib loogu billaabayo wada-hadallada nabadeed ee Falastiiniyiinta iyo Israa’iil.

Biden ayaa gelinkii hore ee maanta booqday Bariga Quddus, halkaas oo uu kormeeray isbitaallo.

Wuxuu ballan-qaaday $100 milyan oo dheeraad ah oo lagu taageerayo isbitaallada ku yaal Bariga Quddus, taasoo qeyb ka ah ballan-qaad sanado badan socday oo looga golleeyahay in lagu caawiyo adeegyada caafimaadka ee Falastiin.