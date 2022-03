Faransiiska Oo “Xiisad Abuur” Ku Tilmaamay Hadalkii Madaxwayne Biden

Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dhaliilay hadal ka soo yeedhay Madaxwayne Bidan waxana uu ku baaqay in la xakameeyo weerarada afka ah iyo kuwa ficilka ah labadaba si loo soo afjaro colaadda Ukraine, waxana uu hadalkan Macron ka soo yeedhay kadib marki maalintii shalay uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden weerarkii ugu ba’naa ee afka ah ku qaaday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin isaga oo markaasi ku tilmaamay inuu yahay “kawaanle” aan loo baahnayn in uu xukunka sii hayn.

“Ma aan isticmaaleen ereyada noocaan ah sababtoo ah waxa ay sii fogaynayaan wax walba waxana aan sii wadayaa wadahadalada aan la yeelanayo madaxweyne Putin,” Macron ayaa ka sheegay kanaalka France 3 TV.

“Waxaan rabnaa inaan joojino dagaalka uu Ruushka ka bilaabay Ukraine, ma aha in aan xaalada uga sii darno” ayuu Macron ka sheegay TV-ga France 3, isagoo xusay in ujeedadu ay tahay in la helo xabbad joojin iyo in Ciidamada Ruushku ka baxaan Ukraine iyadoo loo marayo hab diblomaasiyadeed.

“Haddii tani ay tahay waxa aan rabno inaan sameyno, waa inaynaan abuurin mushkilad hor leh – ha noqoto mid hadal ku timaada ama mid ficil ku timaada labadaba,” ayuu yidhi.

Madaxweynaha Faransiiska ayaa Jimcihii sheegay inuu doonayo inuu wadahadalo dheeraad ah la yeesho madaxweyne Putin maalmaha soo socda oo ku saabsan xaaladda Ukraine iyo sidoo kale hindise lagu caawinayo dadka ka baxaya magaalada go’doonsan ee Mariupol.

Musharaxa midigta-fog ee xisbiga mayalka adage e Faransiiska Marine Le Pen ayaa dhankeeda ka soo dhawaysay hadalka iyo habka uu Macron u wajahay colaada Ukraine.

“Dabcan, hadalkaas waxa uu la mid yahay batrool lagu dul shubay dab holcaya” ayay tidhi, mar wax laga waydiiyay sida ay u aragto hadalkaas ka yeedhay madaxwaynaha Maraykanka Joe Biden.

“Xaqiiqda ah in madaxweynaha Faransiisku uusan ku dhex milmin xiisadan waa arin wanaagsan,” ayay tiri, iyadoo la hadlaysa warbaahinta France 3.