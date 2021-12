“Farmaajo wuxuu Wejiga Labaad Ee Muddo Kororsiga Dhexmariyey Mursal” C.C Shakuur

Hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa sheegay C/raxmaan C/shakuur ayaa sheegay in hadalkii maanta uu shaaciyey Gudoomiyaha Baarlamanka Somalia Max’ed Mursal uu caddeyn u yahay in Farmaajo uu bilaabay wejiga labaad ee muddo kororsiga.

Mursal oo ka hadlayey sanadguuradii Booliska ayaa shaaciyey in waqtigii heshiiskii 17-ka Septembar uu ku egyahay bishan dhamaadkeeda sidaas awgeedna ay madaxda dalka xilka sii heyn doonaan ilaa laga dhaariyo baarlamanka 11aad.

C/raxmaan C/Shakuur ayaa hadalkaas ku tilmaamay fariin ka timid Farmaajo oo la soo dhexmariyey Gudoomiye Mursal.

“Farmaajo waxaa caado u ah marka uu rabo inuu fariin diro inuu ka soo dhex hadlo dad kale, Gudoomiyihii hore ee Golaha shacabka wuxuu sheegay in doorashada 24 Xildhibaan ay qaadatay 55 maalmood, wuxuu kaloo sheegay in heshiiskii 17 Septembar uu ku egyahay 2021 oo ay ka harsan tahay muddo ka yar usbuuc, sidoo kale wuxuu sheegay in qodobka 3aad ee heshiiskaas uu dhigayo in heyadaha dastuuriga ah ee dalka ay sidooda u sii jirayaan illaa la dhaariyo Baarlamanka 11aad, intaasoo lagu daray dibindaabyada uu Madaxweynuhu ku hayo waajibaadkii RW Rooble & qabsoomida doorashada waxay cadeyn u tahay inuu bilowday wejiga labaad ee muddo kororsiga Farmaajo” ayuu yiri Hogaamiyaha xisbiga Wadajir.

C/raxmaan C/Shakuur ayaa intaas ku daray in Farmaajo si uu u xaqiijiyo muddo kororsiga labaad u wado urursi ciidamo, dalacsiinta Saraakiisha iyo arrimo, isagoo dhinaca kale xusay inuu ku howlan yahay baajinta shirka golaha wadatashiga Qaran ee uu ku baaqay RW Rooble kaasoo looga arrinsanayo in lagu saxo geeddi socodka doorashada.