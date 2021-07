Faysal Cali Waraabe Oo Dacwad ka Dhan ah Wasiirada U Diray M/Biixi.

Guddoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe, ayaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi udiray dacwad ka dhan ah wasiiradiisa, kuwaaso uu ku tilmaamay inay faraha kula jiraan doorashada shirgudoonka wakiilada.

Faysal ayaa sheegay in qaar kamida wasiirada xukuumada Somaliland ay faraha kula jiraan doorashada shirgudoonka golaha wakiilada, waxanu madaxweynaha ka codsaday in wasiiradiisu ay faraha kala baxaan doorashada shirgudoonka.

“Madaxweyne doorasho qurux badan ayaa inoo dhacday, waxaynu adduunka tusnay in aynu nahay dad wax qabsan kara oo is xamili kara, madaxweyne waxan kaa codsanayaa in wasiiradaadu fara faraynta ka daayaan xildhibaannada lasoo doortay”ayuu yidhi

Faysal ayaa ku andacooday in golaha wasiiradu ay shaqadoodii ka mashquuleen, kuna mashquuleen xod xodashada xildhibaannada isbahaysiga mucaaradka, oo ay doonayaan in ay ka dhaadhiciyaan in ay taageeraan musharaxa Kulmiye u wato doorashada shirgudoonka.

“Intii doorashadu bilaabantay may shaqo tagin, waxay u ahayd mar ay lasoo kaambayn gareeyaan reeraha musharixiinta Kulmiye, imikana waxay ku mashquulsanyihiin in ay xildhibaannada isbahaysiga ee bad baado qaran jaha wareeriyaan” ayuu yidhi.

“Dowladu waa in ay shaqayso, adna waxan kaa codsanayaa madaxweyne in aad tola’ay dan iyo ficiltankan hoose aad ka baxdo oo dal baad u dhaarataye aad si caddaalad ah ku hogaamiso” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.

Codsiga Faysal ayaa imanaya xili In kabadan 9 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee UCID, ay taageero u muujiyeen musharaxa xisbiga Kulmiye u cumaamaday jagada shirgudoonka wakiilada.