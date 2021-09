Feeryahanka ku Dhawaaqay Musharxnimada Madaxwaynaha Philippinein Oo Lagu kala Jabay.

Feeryahanka u dhashay dalka Philippine, Manny Pacquiao ayaa ku dhawaaqay in uu yahay musharrax madaxweyne xilliga doorashada madaxtinimada ee sanadka dambe lagu wado inay dalkaasi ka dhacdo.

Xisbiga PDP-Laban ee haya talada dalka Philippine ayaa ku kala jabay soo xulista ninkan, iyadoo ay fayryahankan soo xuleen garab ka tirsan xisbigaasi.

Marka laga reebo xirfaddiisa feerka, Mr Pacquiao oo 42 jir ah, waa xubin ka tirsan Aqalka Sare ee baarlamaanka Philippines.



Madaxweynaha hadda haya talada Rodrigo Duterte ayaa laga hor istaagay in mar kale uu xilka madaxtinimada isku soo sharaxo balse waxaa soo xushay garab kale si uu ugu tartamo xilka madaxweyne ku xigeenka, tallaabadan ayaa si weyn loo dhaleeceeyay, waxaana lagu tilmaamay isku day uu awoodda mar kale kula wareegi rabo.

Waxaana sidoo kale feeryahanaka loo xushay in uu la tartamo nin lagu magacaabo Christopher “Bong” Go balse ninkan ayaa sheegay in uusan dooneyn in xilka xisbiga uu kala wareego madaxweyne Duterte, halka xisbigiisa ay ka codsadeen Mr Go in uu dib u eegis ku sameeyo go’aanka uu ka qaatay arrintaas.

Tallaabadan ayaa horseeday in gabadha madaxweyne Duterte, Sara loo soo jeediyo inay ku tartanto xisbigaas, balse waxa ku gacan sayray Mr Go.

Markii uu feeryahanka ahaa Mr Pacquiao wuxuu ku guuleystay tartamo caalami ah oo feerka ah, iyadoo dhawaan uu ka adkaaday feeryahan u dhashay dalka Cuba, wuxuu sheegay in uu ka fariisanayo tartanka feerka

Feeryahanka oo ka hadlay markii loo soo xulay musharraxa doorashada madaxweynaha,ayaa yiri “Haddii aan ahay feeryahan, mar kasta gudaha iyo dibadda ayaan ka dagaallami doonaa” isagoo sidoo kale ballan qaaday in uu wax ka qaban doono musuq maasuqa iyo macluusha.

Sikastaba ha noqotee ninkan ayaa caan ka ah dalka Philippine balse wuxuu wajahaya caqabado dhowr ah,Mana kala cadda in garabyada ka carooday musharaxnimadiisa ee isaga baxay xisbiga haya talada ee PDP-Laban uu guddiga doorashada dalkaas uu aqoonsanayo xisbi iyo in kale marka la gaaro doorashada 2022-ka.