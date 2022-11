FIFA Oo Wax Ka Badal Ku Samaynaya Xeerarka Rigooraha Ee Koobka Aduunka 2026

FIFA ayaa ka fekeraysa wax kabadal lagu sameeyo xeerarka kubada cagta, waxna ay markan maanka ku haysaa in ay soo kordhiso xeer waajibinaya in inta uu socdo is-araga koowaad ama wareega heerka guruubyada ay kooxaha barbarada noqdaa ku kala baxaan rigoorayaal, ama ay soo kordhiso dhibco dheeri ah marka lagaadho tartanka Koobka Aduunka ee sanadka 2026, sida ay warisay Jariirada The Athletic.

Koobka Aduunka ee Sanadka 2026 ayaa noqon doona kii ugu horeeyay ee ay FIFA balaadhiso kooxaha ka qayb galaya oo hada ah 32 kooxood, kana dhigto 48 kooxood, taas micnaheedu yahay in ay kooxuhu u qaysami doonaan 16 guruub oo kuruubkiiba ka kooban yahay 3 kooxood, , iyadoo labada kooxood ee ugu sarreeya guruub kasta ay u soo baxayaan wareegga 32-ka ee knockout-ka.

Koobka Aduunka ee 2026 ayaa waxa markii ugu horaysay marti galintiisa qaybsaday 3 dal, kuwaas oo kala ah Maraykanka Canada iyo Mexico