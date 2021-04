Galmudug Oo Beenisay Qoraal Caawa Lagu Baahiyay Warbaahinta Dowlada Somaliya.(Akhriso)

Maamulka Galmudug ayaa beeniyay qoraal lagu faafiyey warbaahinta DF oo ku saabsan War-saxafadeed wadajir ah oo ay soo saareen saddex maamul Goboleed iyo Gobolka Banaadir, kaasoo lagu taageeray muddo kororsiga Madaxtooyada iyo Aqalka hoose ee Baarlamanka.

Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Galmudug Cumar Shido ayaa sheegay in warqadaan looga been Abuurtay Galmudug, isagoo yiri: “Warqaddaan wax ka jiro malahan, waa been abuur, mowqifka Galmudug ee ku aadan muddo kordhinta waa uu cad yahay, waxaana si adag shalay uga hadlay Madaxweynaha Galmudug mudane Ahmed Abdi Kaariye (Qoorqoor). Dalka xaaladda uu ku jiro waxaa looga bixi karaa Doorasho in loo dareero, laguna kor hadlo hishiiskii 17Sep”.

Ma cadda in madaxda Galmudug isku raacsan yihiin arrintan, maadaama Madaxweyne Axmed Qoorqoor uu sheegay habeen hore inuusan taageereynin muddo kororsi dalkuna uu doorasho aadayo.