Ganacsada Awdal Iyo Salal Oo ka Cawday Jeel Ogaadeen Cusub Oo Laga Hirgaliyay Soamaliland

Ganacsada gobolka salal waxa ay cabasho ka muujiyeen wax ay ugu yeedheen cunaqabatayn iyo xayiraado ganacsi oo gobolkooda u gaar ah, dalka intiisa kalena aanay la qabin. Waxana ugu horayn ganacsade Siciid cabdiraxmaan Cilmi oo cabiraya mushkilada haysta uu yidhi

“Waxa aan nahay ganacsato cashuur bixiyaal ah oo ku ganacsada gudana degmada Saylac, waxa nahaysata cunaqabatayn ganacsi oo anaga noo gaar ah, waxa la yidhi sigaarka ka soo dagay Berbera ee la cashuuray ee aan ganacsiga uga iibsano Boorama, Wajaale iyo Hargaysa yaanu soo galin Saylac ama Salal, waxa lanagaga qaadayaa Badeecadaas xuduudaha gobolka Salal ee Garbo dadar ama Boon, meelna lama mari karno, askar loo samaystay ganacsigayaga ayaa na ugaadhsanaysa, xoolahaygii oo dhan waxa lagu shubay Saldhiga Booliska Ee Saylac, kuwii la xidhay wax cadaalad ah ma helin oo iyaga oo mudo dhaafsan ayay iska xidhan yihiin, xoolahayaguuna halkaas ayay ku khasaareen.

Ganacsade Cali Dharaar Suge oo hadalka qaatay ayaa tacadiyada u gaarka ah ganacsatada Salal ku tilmaamay mid xadhko goosatay oo loo samaystay jeel la mid ah Jeel-Ogaadeen loona baahan yahay in kooxaha Xuquuqul-insaanku ay soo arkaan

“Diyaaradii Hargaysa Ka Kacday ayaa isla Magaaladeedii dib u rushaysay ayaan maqli jirnay, tii oo kale ayaa anagana na haysata oo ciidankii gobolkayaga ayaa ganacsigayagii beegsanaya, Jeel la mid ah Kii Guantanamo-bay ama Kii Jeel-Ogaadeen ayaa Saylac laga samaystay oo aan tacadi badan kala kulanaa, ma nana naqaan in gobolkayagu uu ka tirsan yahay Eritrea, Yemen ama meel kale, sababta oo ah cunaqabatayn aan meel kale oo Somaliland Ah ka Jirin ayaa naka noo gaar ah oo noloshayadii ayaa ciryaantay” ayuu Yidhi Ganacsage Cali

Sidoo kale Ganacsade Ismaaciil Awcali Muumin ayaa tilmaamay Baaxda ganacsigooda waxana uu yidhi “Anaku dibada waxba kama soo dhoofsano, dalkana waxba kama dhoofino ee waxa aan nahay ganacsato dalkii ay gudihiisa cashuurta ku bixinayeen ku ganacsata, sidaas oo ay tahay xayiraad noo gaar ah ayaa nasaaran, mana awoodno lixdii bilood ee u dambaysay inaan badeecadisii aan ka ganacsanaynay gayno goobahii aan ku lahayn ganacsiyada ee gudaha degmada Saylac ama gobolka Salal”

Ganacsato Xaawo Muumin Fadiiro oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa fariin u dirtay Masuuliyiinta Somaliland ee kala ah, Madaxwaynaha, Madaxwayne Ku Xigeenka, Golaha Guurtida Golaha Wakiilada iyo Dhamaan masuuliyiinta kala duwan ee Somaliland waxana ay tidhi “Waxa aan idinka codsanaynaa in aan xaalkayga hoos u eegtaan, arintu way dhaafay intii aan u samraynay, oo xoolahaygii, hantidayadii iyo gaadiidkayagii ayaa nagaga dhinta Jeel-Ogaadeenka Saylac, waxana noo dheer xoriyad la’aan, tacadi iyo wax aanay xeerarka ganacsiga ee dalku banayn oo anaga maddi nagu noqday, sidaas aawadeed waxa aan codsanaynaa in xukuumadu ay arintayada hoos u eegto oo cabashadayada wax ka qabato”

Si kastaba ha ahaatee, waxa xusid mudan in ay ganacsatadan xustay inay Maamulka gobolka Salal Cabashadooda u dhiibtay si ay wax uga qabtaan, ulana xidhiidhaan madaxda Somaliland, balse ay ka waayeen wax natiijo ah oo dhaafsan in ay arintani tahay amar la fulinayo oo xaga sare ka yimid.