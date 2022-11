Gantaalkii ku Dhacay Poland Oo la Ogaaday Sababtii ka Dambeysay

Gantaal la sheegay in lagu sameeyay dalka Ruushka ayaa lasoo tabinayaa in uu ku dhacay gudaha dalka Poland, waxaana gantaalkan la xaqiijiyay in ay ku dhinteen labo qof oo u dhalatay dalka Poland.



Madaxweynaha Poland Andrzej Duda ayaa sheegay inay u muuqato in gantaalkii ku dhacay Poland uu sababay qalabka difaaca hawada ee Ukraine, xili ay isku dayaysay inay ka hortagto gantaallada Ruushka.

Xukuumadda Kyiv ayaa beenisay inay ka dambeysay gantaalkii ku dhacay tuulo ku taalla waddanka Poland.

Dhinaca kale xoghayaha gaashaanbuurta Nato Stoltenberg ayaa sheegay inay u muuqato in gantaalka ku dhacay dalkaas uu sababay qalabka difaaca hawada, isagoo xusay in Ruushka uu dusha saaranayo mas’uuliyadda weerarkaasi madamada uu dagaal sharci darro ah ka wado Ukraine”.

Afhayeen u hadlay aqalka Kremlin-ka oo lagu magacaabo Dmitry Peskov ayaa beeniyay in Ruushka ka dambeeyay gantaalka ku dhacay Poland, waxa uuna sheegay in aysan wax war ah ka heyn qaraxa oo kaliya maqleen.

Warbaahinta dalka Ruushka ayaa tabinaya in gantaalka ku dhacay xadka ay wadaagaan Poland iyo Ukraine ay rideen ciidamada Ukraine, waxa ayna sheegeen in arrintan Ukraine uga gon leedahay in xasaasiyad cusub abuurto.

Wadamo badan oo Mareykanka ku jiro ayaa cambaareeyay gantaalka ku dhacay gudaha Poland ee khasaaraha dhaliyay, waxaana socda baaritaano lagu ogaanayo cidda riday gantaalkaasi oo shaki badan ka dhashay.