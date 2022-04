Garyaqaanka Dowladda Oo Dalbaday in la Hakiyo Dacwadii Uu Qortay Fahad Yaasiin

Garyaqaanka guud ee Dowladda Soomaaliya ayaa isaga oo ka jawaabayay dacwad uu la’taliyaha Amniga Qaranka Farmaajo ee Fahad yaasiin Xaaji Daahir uu u gudbiyay Maxkamadda Sare, taas oo ku saabsan in kursiga Baarlamaan ee uu kusoo baxay laga hor-istaag ayuu ku dhawaaqay in dacwadaas uu Maanta hakiyay.

Qoraal kasoo baxay Xafiiska Garyaqaanka guud Dr Cismaan Cilmi Guuleed loona gudbiyay Maxkamadda Sare ayaa looga dalbady in muddo laba maalin ah aan looga jawaabi Karin dacwadda ku socota guddiga doorashooyinka Heer Federaal.

Sidoo kale Garyaqaanka guud ayaa dalbaday in fursad loo siiyo in uu diyaariyo kiiska si uu ula xiriiro cidda la soo dacweystay, isla markaana la sugoi in uu kasoo xaqiijinayo kiiska, soona baaro cidda xaqa u leh dacwadaan marka loo fiiriyo habraaca lagu heshiiyay ee doorashoopyinka dadbadan.

Ugu dambeyn Garyaqaanka guud ee dowladda Dr Cismaan Cilmi Guuleed ayaa balan qaaday in Maxkamnadda Sare uu kusoo celin dopono jawaan dhameystiran marka ay soo gaaraan xogaha loo baahan yahay ee laga sugayo guddiga doorashooyinka Heer Federaal.