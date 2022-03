Golaha Loo Dhan Yahay Ee QM Oo Meel-mariyay Qaraar Ruushka Lagu Cambaaraynayo

Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay ayaa isku raacay qaraar lagu cambaaraynayo ruushka laguna dalbaday in uu Ruushka joojiyo duullaanka uu ku hayo Ukraine, ciidamadiisa kala baxo, waxana qaraarkan uu ahaa mid ay si isku mid ah dalalka ah quwadaha adduunka iyo kuwa jasiiradaha yar yar ahba u tilmaameen sida ay uga xun yihiin ficillada Moscow.

Codeyntii qaraarkan ayaa waxa Haa halka ay 35 diideen 5 dalkan ka aamuseen. Waxaxana ay codayntan gacan taaga ahi dhacday markii 193ka wadan ee qaramada midoobay xubnaha ka ah ay iskugu yimaadeen kulan aan caadi ahayn oo noqonaya koodii ugu horeeyay ee tan iyo sanankii 1997kii.

Go’aamada goluhu uu soo saaro marka sidan oo kale ay dhacdo maaha kuwo si sharci ah loo fulinayo, balse waxay leeyihiin awood ay ku muujiyaan dareenka caalamiga ah ee jira, iyada oo ay xusid mudan tahay in aanay jirin wadan awooda veto-da ah leh marka uu golahu qabsado shirka loo dhan yahay, waxana jirta in marka loo eego xeerarka fadhiga degdegga ah ee gaarka ah, qaraarku wuxuu u baahan yahay oggolaanshaha saddex-meelood laba meelood ee dalalkaas codeynaya, diidmadana lama xisaabinayo.

In ka badan 90 waddan ayaa gacan ka geystay meel marinta qaraarkan golaha. Waxana lagu xusay in Ruushku uu joojio “gardarrada” ka dhanka ah Ukraine, iyo in shuruud la’aan ah uu ruushku uga dhammaan ciidamadiisa xuduudaha caalamiga ah ee Ukraine, waxana sidoo kale ruushka loogu baaqay inuu ka laabto go’aanka uu ugu aqoonsaday laba gobol ee gooni u goosad ah oo ku yaal bariga Ukraine.