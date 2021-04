Golaha Shacabka Oo Beeniyay in Xilka Laga Qaadayo Ra’iisul wasaare Rooble.

Xoghayaha Guud ee Golaha Shacabka Abdikariim Buux ayaa beeniyay wararka sheegaya in maalinta Sabtida ah xil ka qaadis lagu sameynayo Ra’iisul Wasaare Rooble, kaddib markii saacadihii la soo dhaafay uu soo baxay guux ku saabsan inuu socdo qorshe la doonayo in maalinta Sabtida ah xilka looga tuuro Ra’iisul Wasaaraha.

“Waxa Shacabka Soomaliyeed La Wadaagaya In Ay Been Abuur Ay Tahay Wararka Lagu Daabacay Baraha Bulshada Oo ah In Maalinta Sabtida Xil Ka Qaadis Lagu Sameynayo Raisalwasaaraha XFS Waxan Umadda Soomaliyeed Uga Digayna In Ay Ka Fogaadan Wararkaas Been Abuurka ah, U Jeedada Kulanka Uu Yahay In Maalin Sabtiga 1 May Uu Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo uu Hor Imaan Doono Mudanayaasha Golaha Shacabka” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay golaha Shacabka.

Senatar Cabdi Qeybdiid ayaa shir jaraa’id uu ku qabtay Hotelka Jazeera waxaa uu Guddoonka Golaha Shacabka iyo Xildhibaannada kaga digay inay qaataan go’aamo waxyeeleyn kara tallaabadii Ra’iisul Wasaare Rooble, Madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle ee ay ku diideen muddo kororsigii, kuna baaqeen doorasho aas aaskeedu yahay heshiiskii 17 September.