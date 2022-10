Guddiga Baarista Ee Congress-ka Oo Ku Amraya Trump Inuu Ka Marag Furo Weerarka Congress-ka.

Guddiga Kongareeska ee baaraya rabshadihii ka dhacay Capitol Hill Janaayo 6, 2021, ayaa u yeeray Donald Trump si uu ugu qasbo inuu marqaati furo.

Warqad amar ah ayaa loo diray madaxweynihii hore Jimcihii. Guddiga ayaa ka codsanaya Trump in uu isu diyaariyo dhaarta marka la gaaro 14ka November.

Intaa waxaa dheer, waxay ka codsadeen inuu u dhiibo tiro dukumeenti ah, oo ay ku jiraan kuwa la xiriira isgaarsiinta xubnaha Congress-ka iyo kooxaha xagjirka ah.

Wakiilada Kongareeska ayaa rumeysan in Trump uu ahaa xooga udub dhexaad u ah dadaalka balaaran ee lagu burinayo natiijada doorashada madaxtinimada ee 2020-ka.

In kasta oo ay tahay amar adag, haddana aad looma hubo in Trump ay tahay inuu yimaado oo uu sharraxaad ka bixiyo iyo in kale. Baarayaasha ayaa la filayaa in ay shaqadooda dhammeeyaan dhamaadka sanadka, wakaalada wararka ee AFP ayaa qortay in ay u badantahay in ay haystaan ​​wakhti aad u yar oo ay ku dhaqan galiyaan dalabka sharaxaada ee kaga imanaya madaxwaynihii hore.

Guddigii loo saaray inay dib u eegis ku sameeyaan wax kasta oo dhacay 6-dii Janaayo intii lagu jiray ololihii Congress-ka ayaa codsaday dukumentiyo laga soo bilaabo waqtigii Trump ee Aqalka Cad.

Guddiga ayaa horay u codsaday dukumiintiyo la xiriira ficillada maamulka Trump ka hor, inta lagu guda jiro iyo ka dib duulaankii Congress-ka.

Madaxweynihii hore ma uusan dooneyn inuu la wadaago arrintaas, waxaana sanadkii hore uu gudbiyay dacwad ka dhan ah guddiga si uu uga baaqsado wareejinta warqadaha.