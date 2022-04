Guddiga Doorashada Fadaraalka Oo Degme Kale U Wareejay Kuraastii Garbahaaray

Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray maanta ku sheegay inuu go’aan ku gaaray in doorashadii 16-ka kursi ee magaalada Garbahaarey loo wareejiyo magaalada Ceelwaaq.

Guddiga ayaa qoraalkiisa ku sheegay in magaalada Garbahaarey aysan doorasho ka dhici karin sababtuna ay tahay inay jiraan caqabado amni.

Waxa uu maamulka Garbahaareey ku eedeeyey “inay diideen” xubno ka socda Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka ee Heer Federaal ku tagaan booqasho loogu kuur geli lahaa in la soo hubiyo xaaladda Amniga magaalada Garbahaareey.

“Markuu guddiga garwaaqsaday inaysan suuragalahayn inay doorasho ka dhacdo magaalada Garbahaareey waxaa lagama maarmaan u noqotay in meel kale oo dadka u dhaxeyso amnigeeduna sugan yahay la helo. Guddigu waxaa uu go’aamiyey in doorashada garbahaareey laga bedelo laguna bedelo in doorashada lagu qabto Magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo,” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay guddiga.

Go’aanka Guddiga ayaa imanaya ayada oo maanta la dhaariyey inta badan xildhibaanada cusub ee baarlamanka Soomaaliya.