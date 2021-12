Guddiga Doorashooyinka Oo si Adag Uga Hadlay Qoraal Goordhawayd Laga Baahiyay.

Waxaa goordhaw baraha bulshada lagu baahiyay warqad la sheegay in ay kasoo baxday guddiga doorashooyinka Heer federaal iyo heer dowlad goboleed, waxaana warqada lagu sheegay in guddiyadaasi si KMG ah u hakiyeen qabashada doorashada.

Bogga rasmiga ah ee guddiga doorashooyinka heer federaal ku leeyihiin Facebooka ayaa lasoo dhigay warqadan iyada oo lagu dul qoray Been abuur ama Fake News, mana jirin qoraal kale oo guddiga raaciyeen.

Xubin katirsan guddiga doorashooyinka oon la hadalnay ayaa dhankiisa noo xaqiijiyay in warqadan tahay mid been abuur ah oon si rasmi ah guddiga doorashooyinka uga soo bixin, waxa uuna xusay in suurto gal tahay in xubno guddiga kamid ah ka dambeeyaan arintan.

Guddiga hirgalinta doorashooyinka iyo guddiga xalinta khilaafaadka ayaa dhaxdooda waxaa xiligan ka jira khilaaf, waxaana wararku sheegayaan in guddiyadan isku khilaafeen xil ka qaadistii lagu sameeyay xubno katirsanaa guddiga khilaafaadka doorashada.

Wararka aan helnay ayaa sidoo kale sheegaya in Villa Soomaaliya lug ku leedahay khilaafka guddiyadan doorashooyinka iyo khilafaaadka, waxa ayna Villa Soomaaliya kasoo horjeedaa shaqo joojintii lagu sameeyay xubno katirsan guddiga xalinta khilaafaadka.