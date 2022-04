Guddiga FEIT Oo Isku khilaafay Doorashada Kuraasta Gobolka Gedo

Waxaa xalay Magaalada Garbahaarrey ee xarunta gobolka Gedo ku hoyday xubno ka tirsan guddiga hirgelinta doorashooyinka Heer Federaal ee Soomaaliya iyo kan xallinta khilaafaadka.

Xubnahaas ayaa ujeedada ay halkaasi u tageen ku sheegay qiimaynta ah in ay magaaladu diyaar u tahay in doorasho lagu qabto iyo sidii doorashada kuraasta baarlamaanka ee taalla magaaladaas loo qaban lahaa.

Arrintan ayaa timid iyadoo ay soo baxayso kala qaybsanaan guddiga FEIT dhexdiisa ah, xilli guddoomiyaha guddiga doorashada heer Federaal iyo xubno la socda ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo iyagoo doonaya in kuraasta Garbahaarrey taalla lagu qabto magaalada Ceelwaaq.

“Annagu waxaan nahay guddiyada hirgelinta doorashooyinka ee FEIT iyo xallinta khilaafaadka. 6 xubnood oo guddiga FEIT ah iyo 4 xallinta khilaafaadka ka socda ayaana ku gaarnay magaalada Garbahaarrey,” ayuu BBC-da u sheegay Cabdiweli Maxamuud Cilmi oo ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka ee tagay magaaladaas.

Cabdiweli oo maaliyadda u qaabilsan guddiga FEIT ayaa sheegay in iyagu ay is xilqaameen, isla markaana ay ku dedaalayaan in kuraasta Gedo aysan ka harin doorashada guddoonka baarlamaanka oo lagu wado inay dhawaan dhacdo.

“Go’aankii 14-kii bishan lagu sheegay inuu ka soo baxay guddiga FEIT ee lagu shaaciyay in laga wareejiyay deegaan doorashadii labaad ee Jubaland looguna wareejiyay Ceelwaaq ma ahayn go’aan rasmi ah oo guddiga ka soo baxay, mana jirin guddi inta uu farriistay go’aan ka qaatay arrintaas. Guddigana awood uma laha in deegaan sharci ah uu bedalo,” ayuu yiri Cabdiweli.

Xubnaha ugu sareeya Guddiga doorashooyinka Heer Federaal iyo oo kaashanaya hoggaanka Sare ee Maamulka Jubbaland ayaa dhawaan doonaya in Magaalada Ceelwaaq ku qabtaan doorashada 16 kursi.