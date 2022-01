Guddoomiye Xirsi Oo ka Hadlay Su’aalihii Lagu Waydiiyay Xarunta CID-da Hargaysa

Guddoomiyaha Xisbiga Waddani Xirsi Cali X. Xasan oo saaka looga yeedhay Xarunta ciidanka dambi baadhista ee Hargaysa, ayaa, kadib markii uu kasoo baxay xarunta, sheegay in wax laga waydiiyay eedaymihii uu madaxweyne Biixi u jeediyay hadalkiisii u danbeeyay.

“Waxay i waydiiyeen su’aalo aan u arkayay in aanan xaq laygu lahayn, oo sharci daro ah, waxa kamid ahaa hadalkii ugu danbeeyay ee aan saxaafada ka idhi” ayuu yidhi Xirsi.

Xirsi ayaa sheegay in wax laga waydiiyay eedayntiisii ahayd “madaxweynaha Somaliland wuxuu haystaa baasboor Jabuutiyaan ah”, isagoo markale, sheegay in uu caddaynayo in madaxweyne Biixi uu haysto dhalashada dalka Jabuuti.