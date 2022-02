Guddoomiyihii Xiriirka Kubadda Cagta Somaliya Oo si Rasmi ah Isku Casilay

Guddoomiyihii xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay in uu si rasmi ah isaga casilay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta uu ahaa mudo todobo sano ah.

Waxa uu xusay Cabdiqani Saciid Carab in uu go’aansaday in uu is casilo isaga oo u taraya kubadda cagta Soomaaliya, waxa uuna meesha ka saaray in lagu cadaadiyay go’aanka uu maanta isku casilay.

Guddoomiyihii xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab ayaa ku baaqay in la qabto doorashada guddoomiyaha xiriirka kubada cagta Soomaaliya si loo helo xiriir nadiif ah oo hogaamiya kubadda cagta.

Iscasilaada Cabdiqani Saciid Carab ayaa imaaneysa xilli uu khilaaf xooggan hareeyay xiriirka kubadda cagta una kala jabeen labo garab, waxa ayna taasi keentay in xiriirka kubadda cagta ee FIFA iyo mida Qaarada Afrika soo faragaliyaan khilaafka.