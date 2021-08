Gudida Doorashada Puntland Oo Diiday In Ururada Siyaasada Dib Loogu Dhigo Doorashada

Guddiga doorashooyinka Puntland (TPEC), ayaa maanta ka hor yimid dalab ka yimid ururada siyaasada Puntlad, kuwaas oo doonaya in dib loo dhigo doorashooyinka dowladdaha hoose ee nidaamka xisbiyada Puntland.

Guddoomiyaha gudidga doorashooyinka Guuleed Saalax Barre, oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garowe ayaa ka dhawaajiyay in aanu waxba iska beddelidoonin jadwalka doorashada islamarkaana aysan aqbalidoonin wax dib u dhac ah oo doorashada ku yimaada.

Guddoomiye Guuleed ayaa sheegay in ay ururradu u sheegeen in aanu jirin daruufo xilligan keeni kara in dib loo dhigo doorashada, wuxuuna caddeeyay ururkii aan doorashada diyaar u ahayn in aysan ku qasbayn.

“Uma joojin karno oo uma xannibi karno doorasho uusan waqtigeediiba caddeyn. Waxaan aaminsannahay in aanu jirin isku dhac weyn oo labada doorasho haddii ay is-dulfuulaan ka dhalankara,” ayuu yiri guddoomiyaha TPEC.

Dhinaca kale, ururrada siyaasada ayaa ku gacan sayray go’aanka guddiga doorashada, waxaana lagu wadaa in ay soo saaraan mowqifka ay ka qaateen arrimaha doorashooyinka iyo cabashooyinka ay qabaan.

Ururrada siyaasada Puntland ayaa ka cabanaya dhaqaale xumo iyo saameynta doorashada federalku ku yeelan karto tan Puntland.

Doorashooyinka dowladdaha hoose ee Puntland ayaa la qabanayaa bisha tobnaad dhamaadkeeda ee sannadkan, waana doorashooyin tijaabo oo lagu bilaabi doono nidaamka xisbiyada badan ee Puntalnd.