Gudidii Maamulka Kooxda Juventus Oo Gabi Ahaanba Is-casilaya.

Naadiga Talyaaniga ah ee Juventus ayaa waxa soo gaadhay qasaare xad ka bax ah oo dhinaca maaliyada ah, waxana ay kooxdu shaacisay in xili ciyaareedkii tagay ee 2021/2022 ay qasaartay lacag dhan $264 milyan oo doolar, waxana ay tan sababtay in shirkii sanadlaha ahaa ee saamilayda kooxdan oo la qorsheeyay inuu dhaco Noofambar 23keeda dib loo dhigo tan iyo bisha Diseembar 27keeda.

Arintan ayaa sababtay khalkhal dhinaca maamulka ah waxana ay kooxdu shaacisay in dhammaan xubnaha guddiga maamulka kooxda ee loo yaqaanay BoD (Board of Directors) ay is casilayaan, waxana xubnaha shaqada ka tagaya ka mid ah madaxweynaha kooxda Andrea Agnelli iyo madaxweyne ku xigeenkaiisa Pavel Nedved.

Dhinaca kale, Juventus ayaa go’aankan qaadatay kadib markii ay soo ifbaxeen baadhitaano la sameeyay oo sheegaya in kooxda ay hadheeyeen musuq-maasuq salka ku haya account-no maaliyadeed oo been abuur ah oo la isticmaalay iyo in la samaystay dikumentiyo ka been sheegaya xaalada dhaqaale ee kooxda sida ay cadaysay hayada CONSOB – oo ah hay’adda u xilsaaran kormeerka dhaqdhaqaaqa suuqa saamiyada Talyaaniga .

Xeer Ilaaliyaha magaalada Turin ee ay kooxdan Juve ka jirto ayaa isaguna sidoo kale baaritaan ku haya fadeexado kale oo la xidhiidha bixinta mushaaraadka shaqaalaha oo loo maleynayo in dib loo dhigay intii lagu jiray masiibada Covid-19, ilaa haatana aan la bixin

Sida laga soo xigtay jariirada Gazzetta dello Sport, ciyaaryahanada xidigaha ah ee Juventus ayaa la siiyay lacag “suuqa madoow ah” taas oo ciyaartoyda iyo kooxdaba fursad u siisay inay ka dhuuntaan bixinta cashuuro waajib ahaa isla markaana ay Maamulka Kooxdu bulshada la wadaageen warbixino been abuur ah oo daboolaya in xaalada dhaqaale ee kooxda la ogaado.