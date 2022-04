Gudomiyaha Kumeel Gaarka Ee Golaha Shacabka Oo la Weeraray.

Guddoomiyaha KMG ee gollaha shacabka ee Baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdisalaan Dhabancad oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in caawa weerar kusoo qaadeen ciidamo katirsan dowladda.

Guddoomiye Dhabancad ayaa ugu horeyn sheegay in si waafaqsan sharciga ku dhaariyeen xildhibaanadii dhawwaan lagu soo doortay magaalada Ceel-Waaq, kuwaa uu sheegay in ay wateen shahaadada rasmiga ah ee guddiga doorashada.

Waxa uu sheegay Guddoomiye Dhabancad in meelo badan ay tageen maanta lagu soo weeraray loona diiday in ay ku dhaariyaan xildhibaanada la doortay, waxa uuna xusay in xitaa looga daba yimid Teendhada afisiyooni lagana soo xirtay albaabada.

Guddoomiyaha KMG ee Gollaha shacabka ayaa sheegay in ciidamo katirsan dowladda ay horkacayaan taliyaal in ay rasaas kusoo fureen hotel ay ku sugnaayeen, waxa uuna sheegay in ay jiraan dad diidan in doorasho dhacdo oo dalku nidaam yeesho.

Dhabancad ayaa cadeeyay in waxa dhacaya ay sameenayaan ciidankii amniga ay arkayaan madaxdii dalka iyo taliyaashooda, waxa uuna wacad ku maray in ay hooshooda wadayaan xitaa hadii noloshooda halis ku galeyso .

Guddoomiyaha KMG ee gollaha shacabka ayaa cadeeyay in madaxda qaar aysan dhab ka aheyn dowlad hala dhiso, waxa uuna ballan qaaday in beri iyo beri dambe dhacayaan doorashooyinka guddoonka labada aqal lana dhisayo dowlad wax kasta oo dhaca.

Weerarka lagu qaaday guddoonka gollaha shacabka ayaa la sheegay in uu ka dhashay dhaarinta xildhibaanadii lagu soo doortay Ceel-Waaq uu si weyn u diidan yahay Madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Farmaajo.