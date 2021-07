Gudoomiyaha Hore Ee Gobolka Gedo Oo loo Diiday inuu ka Dhoofo Muqdisho

Guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo ayaa sheegay in saaka laga soo celiyey garoonka Aadan cadde ee Magaalada Muqdisho, xili uu doonayey inuu raaco dayuurad ku sii jeeday magaalada Garbahaarey ee gobolka Gedo.

Shir jaraaid oo uu ku qabtay Magaalada Muqdisho ayuu ku sheegay in talaabada looga soo celiyey garoonka Aadan cadde ay kula kaceen ciidamada Nabad sugida Qaranka, ayna amar ku siiyeen inuu dib u laabto.

“Waxaa naloo cadeeyay in Cabdullaahi Kulane oo ka tirsan Hay’ada Nabad Sugida inuu na heysto, waxaa ceeb ah maanta in Raisul Wasaaraha Soomaaliya amar uu bixiyay la jebiyo, cida diiday malaha meel kale ayaa laga xukumaa, waxaan ku qanci karnaa in Kulane Jiis Xilka laga Qaado” ayuu yiri Guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo.



Waxaa uu intaas ku daray in marar badan sidan oo kale laga soo celiyey garoonka Aadan cadde xili uu ku sii jeeday gobolka Gedo oo ay ku nool yihiin qoyskiisa iyo caruurtiisa.

“Markii aan maqlay hadalka RW Rooble ee ahaa inaan cidna laga celin karin garoonka Aadan cadde ayaan mar kale ku dhiiraday inaan saaka dhoofo balse isla sidii ayaa la iiga horjoogsaday inaan dhoofo, waana arrin nasiib daro ah” ayuu yiri Macalimow oo RW rooble ka dalbaday inuu wax ka qabto dhibaatada taagan.

Maalmo ka hor ayey aheyd markii RW Rooble uu sheegay inaan cidna laga celin karin garoonka Aadan cadde, uuna la xisaabtami doono saraakiisha NISA iyo cid kasta oo arrintaas ku kacda, waxayna u muuqataa in amarkaas la iska dhega tiray, waxaana la sugayaa talaabada uu qaado Rooble.