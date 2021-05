Guuleed: Kiiska Baddu Waa Ka Gooni Cilaaqadka Cudsub Ee Soomaliya Iyo Kenya

Ra’iisul Wasaare kuxigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo ka hadlay heshiiska Soomaliya iyo Kenya iyo xukunka dacwadda badda ee laga sugayo maxkamadda cadaaladda Aduunka ee ICJ.

Mahdi Guuleed oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa sheegay in Soomaaliya ay Maxkamadda ICJ ka sugayso Xukun cadaalad ah maadama ay soo dhamaatay dood afeedkii dacwadda badda ee Maxkamaddu qaaday Bishii March ee lasoo dhaafay, Mahdi ayaana sheegay in kiiska badda aanu wax xiriir ah la yeelan doonin cilaaqaadka labada dal ee diblomaasiyadda ee ay dib u soo celiyeen.

“Muranka badda waxaa dhammaystiri doona maxkamadda ICJ, kaddib dhegeysigii dood-afeedka ee Maarso, Waxaan sugaynaa xukun caddaalad ah, xidhiidhka diblumaasi ee labada dal Kenya iyo Soomaaliya waa arrin goonni ah”.

The maritime dispute will be finalized by the @CIJ_ICJ following oral hearing was completed in March 15-18 this year. We are awaiting fair judgment. Diplomatic relations b/w the two countries is separate issue. pic.twitter.com/CdiwiOUovn

