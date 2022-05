Habraaca Amniga Doorashada Madaxweynaha Oo lasoo Saaray.(Akhriso)

Guddiga isku-dhafka ah ee doorashada Madaxweynaha oo laga soo kala xulay Xildhibaannada labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo saaray Habraaca Amniga Doorashada Madaxwaynaha ee dhaceysa 15 Bishaan.

Qoraal uu ku saxiixan yahay Guddoomiyaha Guddiga Cabdiqani Geelle Maxamed ayaa lagu sheegay in Guddiga uu go’aamiyay in amniga Teendhada lagu qabanayo doorashada gebi ahaanba lagu wareejjyo dhamaan albaabada kala duwan ee ay teendhadu leedahay ciidamada ATMIS) maalamaha hadal-jeedinta murashaxiinta xilka Madaxwaynaha JFS oo ku beegan 11 iyo 12 May 2022 iyo maalinta doornshada Madaxwayaha JFS oo ku beegan 15 May 2022.

In Gudaha Teendhada ay ka shaqeeynayaan 22 askari oo Ciidan boolis ka ah kuwaas oo la shaqeynaya Guddiga Pratacol- ka.

In Albaabada la oggol yahay in laga soo galo teendhada Afisiyooni ay kala vihiin: School Policia/Marina Gate, Main Gate iyo Madina Gate, iyada oo Dadka ka soo qayb-galaya hadaljeedinta iyo doorashadaba loo qaybiyay

Dhammaan Musharasxiinta waxay kasoo galayan albabka Madina Gate halkaas oo ay kaga soo tagayaan gawaarida iyo Ciidanka hubeysan ee la socda. waxaa loogu diyaariyay gawaari VIP ah oo ka soo qadeysa Musharax walba iyo inta qof ee loo oggol yahay.

Dhammaan Xildhibanada/Senatorada, Marti-sharafta, Shaqaalaha Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaallka iyo Saxaafaddu waxey kasoo galaayan dhinaca School policia/Marina Gate lyo Main Gate.

Saxaafadda waxaa loo diyaariyay hool gaar ah oo leh shaashado ay ka tabiyaan wararka doorashada.

Musharaxa xilka Madaxweynaha JFS ee haatan xilka haya waxaa loo oggol yahay in uu hoolka la soo galo kaliya saddex qof oo kala ah:-

Askariga astaanta Calanka Madaxa hab-maamuska Qof u tiriya codadka.

Musharaxiinta ah Madaxweynayaal hore waxaa loo oggol yahay in ay hoolka la soo galaan 2 qof kaliyah oo kala ah hal qof hab-mamus ah iyo hal qof oo codadka u tiriya musharaxa

Dhamaan Musharaxinta kale ee u tartamaya xilka Madaxweynaha JFS waxaa loo oggol yahay in musharax walba uu gudaha hoolka teendhada la soo gali karo hal qof oo kaliayah codadkaut tiriya

Dhamman musharaxiintu waxay kasoo galayaan albaabka V.IP ce Tecndhada.

Musharaxinta u taagan xilka Madasweyne iyo Ciidanka hubeysan ee la socda, waxay kusoo reebayaan albaabka Madina Gate, halkaas waxaa loogu diyaariyay gawaari V.l.P ka soo qaadeysa musharaxa iyo inta qof ee loo oggol yahay.

Dhammaaan Xildhibanada/Senatorada, Marti-Sharafta, Shaqaalaha BFS iyo Saxafadduba waxay kasoo galayaan albaabka School Policia/Marinn Gate iyo Main Gate halkaas waxaa loogu diyaariyay basas iyo baabur geeysa albaabka wayn ee Teendhada Ciidamada Cirka ee Afisiyooni laga galo.

Dhammaan albaabada laga soo galo teendhada afisyooni iyo goobaha kale ee lagu baaro waxaa la dhigay magacyada Xildhibanada/Senatorada oo u qoran hab Alphabetic ah.

Sidoo kale albaabada laga soo galo teendhada afisyooni iyo goobaha kale ee la isku hubiyo waxaa la dhigay magacyada shaqaalaha, saxaafadda iyo marti- sharafta kale Waxa waajib ah in qof walba uu wato kaar aqoonsi (ID card).

Waxaa waajib ah in qof walba uu hoggaansamo tilmaamaha ay bixinayaan Ciidamada sugaya amniga, isla markaana uu gof walbo uu maro baaritaan ivo mashiinad maraayo.