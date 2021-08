Hadal soo Jeedintii Golaha Ee Xildhibaanka Reer Awdal Oo Dood ka Abuuray Baraha Burshada.

Iyadoo ay socoto doodda xeerhoosaadka Aqalka Golaha wakiillada Jamuuhiyadda Somaliland,ayaa waxaa jira hadallo uu soo jeediyay Xildhibaan Axmed Yaasiin oo laga soo doortay Gobolka Awdal ayaa baraha bulshada hadal hayn badan ka dhaliyay.



Kelmadda Huuno

Xildhibaan Axmed Yaasiin oo ka tirsan Golaha wakiiladda ee Somaliland ayaa fadhiga Golaha ka sheegay dhowr arrimood oo ah kuwa hadal haynta dhaliyay.”Waxaan soo jeedinayaa in marka la sharfayo la qadarinayo Xildhibaan ama Gudoomiyaha la yiraahdo Huuno_Guddoomiye, ama Huuno_Xildhibaan waa kelmad koobsanaysa” ayuu yiri Xildhibaan Axmed Yaasiin.Wuxuu intaas ku daray isaga oo sharaxaya kelmada “Huuno” mid qiimo badan oo xambaarsan ixtiraam iyo xushmad qofka loogu yeerayo loo muujinayo .

Xildhibaanka ayaa sheegay in isticmaalka Kelmadda Huuno xitaa ay ka qayb qaadanayso dhanka amniga xaruunta Golaha oo looga maarmi karo in hub lala soo galo dhismaha.

Soo dhaweynta Madaxweynaha

Qaar ka mid ah xildhibaannada Golaha wakiillada Soomaaliland ayaa soo jeediyay in marka madaxweynaha Soomaaliland uu soo galo xaruunta Golaha aan loo istaagin, balse qaab kale loo soo dhaweeyo iyaga oo mar walba ixtaraamaya madaxweynaha isla markaana siinaya mudnaantiisa.

Xildhibaan Axmed Yaasiin ayaa yiri “madaxweynuhu haddii uu soo galo waa madaxweynihii Qaranka waynu jecelnahay yaanaan u istaagin waan aaminsanahay culimadu waxay soo jeediyeen iyo ragga kale laakin waxaan aaminsanahay madaxweynihii oo aan jeclanahay in aan si kale u xushmeeyo oo markuu soo galo uu gacanta taago innaguna aan dhahno Huuno soo dhowow”.

Hase yeeshee qaar ka mid ah Xildhibaannada ayaa doodaas ka soo horjeestay waxaana ay sheegeen in in ay muhiim in madaxweynaha loo istaago marka uu soo galo dhismaha Aqalka Wakiillada,iyadoo loo muujinayo qadarin iyo ixtiraam maadama uu yahay madaxweynihii .Xildhibaan Sheekh Axmed Ku-caddeeye, ayaa Golaha ka sheegay in diinta islaamku ay qabto ixtiraamidda madaxda isla markaana in la soo dhaweeyaa oo loo istaagaa ay tahay wax wanaagsan oo diinta islaamka aaney diidaneyn marka loola jeedo qadarin iyo xushmad.

Sharaxaado badan oo Aayaad iyo Axaadiis isugu jira oo xildhibaanka ka aqriyay fadhiga Golaha ayaa waxaa uu soo jeediyay sidaan:”Waxaan qabaa mudane guddoomiye in madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka lagu gaaryeello oo madaxweyne shisheeye iyo guddoomiye baarlamaan shihseeye meesha laga saaro maadama ay imaan karaan dad aanba Muslimiin ahayn”.

Guursiga dumar badan

Waxyaabaha kale ee aadka loogu hadal hayo baraha bulshada iyo warbaahinta uuna soo jeediyay xildhibaan Xildhibaan Axmed Yaasiin oo waliba adkeyay in arrintaas xeerhoosaadka lagu daro waajib-na laga dhigo ayaa ah in xildhibaannada Golaha Wakiilladu guursadaan saddex saddex xaas maadama mushaarkoodu ku filanyahay.Wuxuu sheegay in tusaale ay u noqonayaan dadka ganacsatada ah ee dhaqaalaha haysta haddii ay xildhibaannadu sameystaan xaasas badan, sidoo kale arrintaasi ay ka qayb qaadanayso xoojinta xagga taranka bulshada. Sidoo kale Xildhibaan Axmed Yaasiin Maxamed ayaa sheegay in mushaarka iyo gunnada ay qaataan xildhibaannadu ay ku filanyihiin taasina ay u sahalayso in ay guursiga haween badan.

“Anigu waxaan doonayaa in xeerhoosaadka waajib laga dhigo qodob ah in mudane kasta ama huuno kasta oo halkaan fadhiya uu saddex xaas yeesho maadama mushaarkiisu ku filanyahay” ayuu yiri Xildhibaan Axmed oo ka mid ah xubnihii dhawaan ka soo baxay gobalka Awdal.