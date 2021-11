Halkuu Sal-dhigan Doonaa Loolanka Siyaasiyiinta Awdal Ee Booska Ku Xigeenka 1aad Ee X/Wadani.?

Shirwaynaha Xisbiga Wadani ee fooda nagu soo hayaa waxa uu cirka ku sii shareeray xaraarada siyaasada ee gobolka Awdal ee dhinaca mucaaridka, gucle orodka siyaasiyiinta mucaaridka ah ee hanka leh ee gobolka ee damacu kaga jiro qabashada xilka gudoomiye ku xigeenka 1aad ee Wadani ayay muuqataa inuu yahay jaantaa rogan, nin iyo taagtii, dhabar taabasho iyo isbarbaryaac sida ka muuqatay dhacdooyinkii u dambeeyay ee mucaaridka Wadani ee gobolka Awdal.

Booqashadii gudmoomiye Ciro iyo Hogaanka Xisbigaasi Wadani ee Borama ee 30kii bishii October, 2021, waxa ay u muuqatay mid taageero u muujisay hanka Siyaasi Abiibakar Cabdi Good oo madal si miisaanleh loo soo agaasimay ku soo bandhigay qaar ka mid ah taageerayaashiisa iyo milgaha beelaha Maxad-case ee uu ka soo jeedo. Intii ay madashaas socotayna riyaaqa ka muuqday gudoomiye Ciro iyo Hogaanka Xisbigiisu waxa micno ahaan loo turjuman karay in Siyaasi Abiib Good uu yahay mid ay ku taageerayaan buuxinta booska Gudoomiye Ku Xigeenka 1aad Ee Xisbigaas.



Dhacdada kale, saacado ka hor Xafladii Siyaasi Abiib Good, isla Borama Gudoomiye Ciro iyo Hogaanka Wadani waxa ay la kulmeen xeer-beegti dhaqan oo ay talo ka go’do oo ka soo jeeda beelaha Habar cafaan, waxana ay warbaahinta u sheegeen in ay beelahan iyo xisbiga Wadani diyaar u yihiin sidii ay dakharadii siyaasada ee soo kala dhex galay u dhayi lahaayeen, beelahu u taageeri lahaayeen xisbiga mar kale, tan badalkeedana aan meesha laga saari Karin damaca siyaasiyaanta beelahan kaga jira buuxinta isla booska gudoomiye ku xigeenka 1aad ee Wadani oo ay iyagu hayn jireen.

Geesta kale, waxa jirta siyaasi kale oo aan la iska indho-tiri Karin Caydaruus Maal Odowaa oo ka mid ah siyaasiyiinta muujiyay damacooda buuxinta kursiga kuxigeenka 1aad ee Wadani kaasoo isaguna dhiniciisa uga guclaynaya ka miro ka dhinta hankiisa siyaasadeed waxaana xusid mudan in siyaasigani uu doonidiisa tiir uga dhigayo taageero baaxad leh oo uu ka haysto qaar ka mid ah beelaha Maxad-case.

Waa siyaasad oo sahay iyo kutala gal midna ma leh! Waxana jira guux, xan hoose, iyo waji kale oo siyaasadeed oo ay shabakadu xantiisa hoose heshay kaas oo ku qotoma in qiimahii tanaasulkii Siyaasi Jire ee loolanka Gudoomiyaha Xisbigu uu le’eg yahay balanqaad macquul ah oo Siyaasi Jirde loo sameeyay kaas oo salka ku haya in Beesha Arab lala damacsan yahay qaadashada isla Gudoomiye ku xigeenka 1aad ee Xisbiga ee ay reer siyaasiyiinta Awdal ee mucaaridka ahi u guclaynayaan.

Is-sudhantaas siyaasadeed, guusheeda waxa leh gudoomiye Ciro oo dadaal aan kala reeb lahayn ku bixinaya sidii uu hankiisa siyaasadeed ee madaxwayne nimo u gaadhi lahaa, Cidna ma diidayo oo cid iyo codwalba waa doonayaa, cid kastana balan-qaadkeeda siyaasadeed ayuu u samaynayaa, ha rumoono, ma ha beenoobi, yeel-keed, waase siyaasad oo waxa ay subaxa-barigiisa la timaado ayaa laga amba qaadayaa, dantuna waxa ay tahay isku hay inta aad karto.

Hubaalna waxa ay tahay in guud-daradeeda ay leeyihiin Siyaasiyiinta Mucaaridka ah ee Awdal ee is barbar-yaacay, isku tanaasuli waayay, una muuqda kuwo iyagu is-hirdiyaya oo aan la haysan siyaasadu sida ay u socoto, xaqiiqduna waxa ay tahay in hadii xanta guuxeedu jiraa ay run tahay in gabi ahaantoodba ay guclayntooda siyaasadeed tahay “Quud aan Jirin Qoryo U Guro”. Xaasilkuna uu noqon doono “Maafishtaba Keen” iyo waan ku qanacsanahay buuxinta gudoomiye ku xigeenka 2aad ee Wadani.