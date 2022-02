Haweeney Xaamilo Aheyd Oo Madaxa Musbaar Looga Taagay si ay U Dhasho Wiil.!(Sawiro)

Ciidamada ammaanka dalka Pakistan ayaa baadigoob xoogan ugu jira nin faallow ah oo la sheegay in haweeney xaamillo aheyd madaxa uga suray musbaar si ay haweeneydaasi u dhasho wiil.

Haweeneyda madaxa looga suray musbaarka ayaa markii ay dareentay xanuun waxa ay tagtay isbitaal kuyaalla magaalada Peshawar si looga soo saaro musbaarka oo dheererkiisu gaarayay ilaa 5 sentimitar.

Dhaqaatiirta ayey haweeneydan u sheegtay in iyadu madaxa isaga surtay musbaarka , hasa ahaatee haweeneydan ayaa markii dambe qirtay in nin faallow ah musbaarka madaxa uga suray si ay u dhasho wiil oo aad u rabtay.

Dr Haider Khan, oo ka shaqeeya Isbitaalka Lady Reading , ayaa sheegay in haweeneyda xaamilada ah aysan si toos u ah u miyir daboomin, balse ay xanuun aad u daran ay dareemeysay markii ay imanaysay isbitaalka.

Haweeneyda madaxa looga suray musbaarka oo ay u joogaan saddex gabdhood ayaa la sheegay in ninkeeda ugu hanjabay in uu ka tagayo hadii gabar kale u dhasho taas oo la sheegay in ay haweeneyda ku xambaartay in ay raadiso ninkan faallowga ah.