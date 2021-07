Haweeney Xilkeedii ku Wayday Ilmo Sedexaad Oo ay dhashay.!!

Xildhibaanad ka tirsan golaha deegaanka Laksar ee dalka Hindiya ayaa xilkeeda ku weysay kadib markii ay dhashay cunug sadexaad, waxa ayna arintan hadal heyn badan ka abuurtay gudaha dalka Hindia.

Nita panchal, ayaa 13-kii bishan July laga joojiyay xubanimada golaha deegaanka Laksar kadib markii ay dhashay cunugeeda sadexaad, waxaana haweeneydan horey loogu sheegay in ilmaha caloosheeda ku jira iska soo tuurto si xilkeeda u bad baadsato.

”Kursi ama xilka aan ka hayay golaha deegaanka waxaan ka doortay ilmaha caloosheyda ku jira in aan badbaadsado. Runta markaan ka hadlana ma doonayo in ilmaha aan iska soo tuuro, waxaan qaatay go’aankaasi.” ayey tiri Nita panchal.



Amarka lagu joojiyey xilkii Nita ee ka dhashay ilmaha seddexaad ee ay uurkiisa qaadday, ayaa ku soo beegmaya xilli ay gobollo kale oo dalka Hindiya ay ka billowdeen doodo arrintan la xiriirta oo lagu dalbanayo in wax laga beddalo sharcigaas.

Waxaa sidoo kale xubanimada golaha deegaanka isna laga joojiyay seyga Nita oo isna katirsanaa golaha deegaanka Gobolka Uttarakhand, waxa ayna arintan walaac badan ku abuurtay lamaanahan oo hada raadinaya cadaalad iyo in wax laga bedelo qodobkan.

Gobolka Uttarakhand waxaa sharci ka ah in haweeneyda kamid noqoneysa golaha deegaanka aysan dhali karin labo caruur ka badan, waxaana sharcigan gobolkaasi ka jiraa mudo 20-sano ah .

Sharciga dhigaya in laba carruur ka badan aysan dhali karin xubnaha golayaasha, waxaa lagu dabbaqaa ama uu qabanayaa xildhibaannada iyo xubin kasta oo ay shacabku soo doortaan.