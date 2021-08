Heshiis Hordhac ah Oo Laga Gaaray Xiisad ka Taagneyd Magaalada Baladweyne.(Akhriso)

Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay kulamo ku yeeshay Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Daba-geed, Odayaasha dhaqanka iyo Saraakiisha hoggaamineysay Ciidankii dhawaan qabsaday Xarunta uu shaqeynayay Maamulka Gobolka Hiiraan.

Kulamada oo ahaa kuwo xal looga raadinayay xaaladdii ka taagneyd Baladweyne ayaa waxaa lagu gaaray heshiis hordhac ah oo Ciidankii la magac baxay Badbaadada Hiiraan looga saarayo Xarunta Maamulka, iyo xerada Gaaska 5-aad Milateriga dowladda ee lama galaay.



Madaxweyne ku-xigeynka Hirshabeelle -Dabageed, Wasiirka Arimaha Gudaha dowladda Federaalka Soomaaliya Muqtar Xuseen Afrax iyo Odayaasha dhaqanka ayaa balan qaaday in la fulin doono shuruudo ay horey Ciidanka la magac baxay Badbaadada Hiiraan ugu xiraan inay ka baxaan Xarunta Maamulka.

Ciidamadan oo ka soo horjeeday safar uu Beladweyne ku tegi lahaa Madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa dalbaday in aan loo raacanin wax daalac ah, la bar beegsan karin, laguna soo oogin kiisas Maxkameed iyo in loo fasaxo Mushaharaad horey looga xayiray iyo In dib loogu celiyo xilal ay ka hayeen Ciidamada oo laga qaaday.

“Waxaan ku ammaanayaa Ugaas Yuusuf Ugaas Hassan Ugaas Khaliif hogaankiisa wanaagsan ee uu ku muujiyay in magaalada Baladweyne aysan u baahnayn dagaal iyo qalalaaso, isla markaana ay diyaar u tahay in ay doorashada ka dhacdo. Waxaa nasiib wanaag ah kuwii cayda iyo afxumada warbaahinta la taagnaa in ay garteen in masiirka iyo go’aanka beesha ay leeyihiin Ugaaska, Odayaasha Dhaqanka iyo shacabka, wixii ay diidaanna aan lagu loodin karin” ayuu yiri Wasiirkii hore ee Waxbarashada DF C/llaahi Goodax Barre oo ka hadlayey heshiiskan hordhaca ah.

Maamulka Gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle oo ay ugu horreeyaan Guddoomiye Cali Jeyte Cismaan, Duqa Baladweyne iyo Mas’uuliyiin kale ee Maamulka ayaa berrito dib ugu shaqa bilaabi doona Xaruntooda oo maalmo kahor la wareegeen Ciidamo diidan in Cali Guudlaawe tego halkaas.