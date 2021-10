Madaxa Koox Burcad Somali ah Oo ka Dhisan Sweden Oo Dalbaday In la Masaafuriyo.

Dowladda Denmark ayaa sannadkii hore xabsi daa’in ku xukuntay wiil Soomaali ah oo ah hoggaamiyaha koox burcad ah oo loo yaqaano Death Squad, oo ka jirta xaafadda Soomaalidu ku badan tahay Rinkeby ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden.



Maxamed Cali, oo lagu helay dambiyo kala duwan, ayaa hadda loo masaafurin doonaa Sweden si uu u dhammaysto xukunkiisa.

Wargeyska Nyheter Ida ee kasoo baxa dalka Sweden, ayaa qoray in ninkan oo 23 jir ah uu doorbiday in loo masaafuriyo Soomaaliya, wuxuuna codsaday inuu ka tanaasulo dhalashiisa Sweden.

Bishii Agoosto ee sannadkii hore, ayay maxkamad ku taal Denmark ku xukuntay xabsi daa’in, kadib markii lagu helay inuu laba dil u geystay rag ay iska soo horjeedeen oo ka tirsanaa kooxda kale ee gaangiska ah ee Shottaz ee ka dhisan magaalada Copenhagen, Denmark.

Sababta uu u codsaday in loo masaafuriyo Soomaaliya ayuu ku sheegay in ay la xiriirto cabsi uu dareemo in ay nolashiisa qatar ku jirto.