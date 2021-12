Horyaalka Premier League Oo Maanta Go’aan Laga Gaadhayo Haddii Uu Sii Socon Karo

Kooxaha horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa kulan degdeg ah yeelanaya Isniinta maanta, waxaanay go’aan kaga gaadhayaan inuu horyaalku sii socdo iyo in hakad la geliyo, kaddib markii uu Fayraska Korona sida xun ugu baahay UK oo uu sababay in la baajiyo kulamo badan usbuucan iyo midkii ka horreeyey.

Wakiillo sare oo ka socda kooxaha heerka koowaad ayaa yeelanaya shir lagu go’aamin doono waxa la yeelayo, si loo yareeyo khatarta caabuqa oo ciyaartooyo tiro badan ku dhacay, isla markaana sababay in natiijooyin niyad-jab ah ay keenaan kooxaha qaarkood.

Shirkan ayaa la filayaa in la iskula qaato in horyaalka la fasaxo usbuuca ka dambeeya Ciidda masiixiga oo la dheeli lahaa kulamo aanu waqti badan u dhaxayn oo inta badan kala reeba kooxaha tartamaya. Laga bilaabo December 28 illaa December 30 ayaa laga arrinsan doonaa in dib loo dhigo kulamadii la ciyaari lahaa.

Go’aamada kasoo baxa shirkan ayaa looga baahanayaa inay ansixiyaan 14 kooxood oo ka mid ah 20ka naadi ee horyaalka Premir League ka kooban yahay, waxaana mar horeba caddeeyey inay fasaxa kooban doonayaan dersin kooxo ah oo ay ku jiraan Tottenham iyo Brentford.

Naadiyada Premier League ayaa waxa kale oo ay miiska keeni doonaan su’aalo la xidhiidha heshiisyada telefishanada ee kulamada la baajinayo baahan lahaa iyo sida ay ciyaarahani saamayn ugu yeelanayaan dhamaadka xilli ciyaareedka maadaama ay meesha ku jirto in Koobka Adduunka la ciyaaro waqtigan oo kale sannadka dambe, taas darteedna horyaallada hore loo dhamaynayo si xilli ciyaareedka dambe uu isaguna hore ugu bilowdo, taas oo meesha ka saaraysa in la galo fasax ka badan hal usbuuc.