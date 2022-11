Hotelkii ay Doha ka Degnaayeen Ciyaartoyda Xulka Ghana Oo Looga Saaray Arimo Amni.

Dalka Qatar waxaa si xamaasad leh uga socda koobka kubadda cagta adduunka , waxaana dalkaasi ku sugan dad aad u badan oo u tagay daawashada ciyaaraha kala duwan ee koobka adduunka ee Sabtidii bilowday.

Xulka kubada cagta ee Ghana ayaa si lama filaan ah Axadii looga saaray hotelkii ay degnaayeen, kaddib markii ay soo baxday digniin amni oo la xariira in hotelka looga shakiyay in uu ku jiro qarax.



Warbaahinta caalamiga qaarkood ayaa qoray in dhammaan dadkii degnaa laga saaray hotelka Double Tree Hilton ee kuyaalla magaalada Doha , waxaana hoteelka la wareegay oo baaris ka bilaabay laamaha ammaanka.

Ciidamada ayaa baaris ay hotelka ku sameeyeen muddo saacad ku dhaw kaddib waxa ay u ogolaadeen dadkii degnaa hotelka in ay ku laabtaan qolalkooda lana xaqiijiyay ammaanka, waxaana halkaasi laga waayay qaraxii laga shakiyay.

Dadka dunnida kunool ayaa isha ku haya dhacdada koobka adduunka ee ka socota dalka Qatar, waxaana dalkaasi koobka adduunka ee ka socda ku bilowday si aad u qurux badan, waxaana garoomada buux dhaafiyay taageerayaal daafaha dunnida ka kala yimid.

Ciyaartoyda kala duwan ee ka qeybgaleysa koobka adduunka ayaa la dejiyay hoteelo waa weyn oo si weyn loo adkeeyay ammaankooda, waxaana guud ahaan la adkeeyay ammaanka dalka Qatar inta ay socdaan ciyaaraha koobka adduunka.