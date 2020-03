Idris Elba Oo Laga Helay Coronavirus

Jilaaga caanka ah Idris Akuna Elba oo u dhashay dalka Britain ayaa laga helay cudurka Coronavirus kaddib markii la baaray, sida uu ku shaaciyay bartiisa Twitter-ka.

Wuxuu sheegay in xaaladdiisa caafimaad ay wanaagsan tahay isla markaana la karantiilay.

Elba oo muuqaal soo geliyay Twitter-ka xilli ay la joogtay xaaskiisa, Sabriina wuxuu sheegay in cudurka uu iska baaray markii uu Jimcihii la kulmay qof horey loogu arkay cudurka Corona.

Wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyay in xaaskiisa Sabriina Dhawre aanan laga baarin cudurka , xaaladdeena ay wanaagsantahay.

” Waan is karantiilay, si deg deg ah ayaan isku baaray waxaan maanta helay natiijada.. waa xaalad halis ah hadda waxaa la joogaa xilliggii laga fikiri lahaa in laga fogaado goobaha bulshada isugu yimaadaan iyo in gacmaha la dhaqdo”

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020