100 Dhallinyaro ah Oo ku Biirayay Al Shabaab Oo Itoobiya Lagu Qabtay

Dowladda Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in gacanta ku dhigeen in ka badan boqol dhallinyaro oo u dhashay dalkaasi , kuwaa oo la sheegay in ay doonayeen in ay ku biiraan dagaalyahanada Al Shabaab ee ku sugan Soomaaliya.

Ciidamada Difaaca Qaranka Itoobiya ayaa sheegay in dhallinyaradan loogu sheekeeyay in ay dalka isaga baxaan oo ay ku biiraan Al-Shabaab, waxaana ay intaa ku dareen in kooxda Al-Shabaab ay isku dayaysa in ay gudaha u galaan dalka Itoobiya.

Dowladda Itoobiya ayaa horey u shaacisay in ay dileen dagaalyahano badan oo katirsan Al Shabaab, kuwaa oo doonayay in ay gudaha u galaan dalka Itoobiya kana sameestaan saldhigyo ay weeraro ka abaabulaan.