Iran Oo Sheegtay In la Duqeeyay Saldhigii Ciidanka Ee ku Yaalay Magaalada 𝗬𝗮𝘀𝘂𝗷

Warbaahinta dowladda Iran ee IRIB ayaa soo xiganaysa saraakiil amni oo sheegtay in ciidamada Mareykanku ay duqeeyeen xarun militari oo ku taalla duleedka magaalada Yasuj, ee gobolka Kohgiluyeh iyo Boyer-Ahmad ee koonfur-galbeed Iran.
Weerarkan ayaa qeyb ka ah saddex weerar oo duqeymo ah oo Mareykanku toddobaadkii la soo dhaafay ka fuliyay gudaha Iran, kuwaas oo uu ku sheegay inay jawaab u yihiin weerarradii Iran ay ku beegsatay maraakiibta marayay marin-biyoodka Hormuz, gaar ahaan kuwa adeegsanayay waddooyin looga fogaaday biyaha dhuleed ee Iran.
Dhankeeda, Iran ayaa ka aargudatay weerarradaas iyadoo bartilmaameedsatay dalal ku yaalla gobolka oo martigeliya ciidamada Mareykanka. Tehran waxay ku adkaysanaysaa inay xaq u leedahay inay maamusho marin-biyoodka Hormuz, isla markaana ay suurtagal tahay inay canshuur ka qaaddo maraakiibta isticmaasha marinkaasi.