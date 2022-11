Ninkii dilay Xildhibaan Juweeriya ayaa la keenay Maxkamada gobolka Faafan, waxaana ladhagaystay kiiskiisa ah dilka uu gaystay iyo dhawaca, waxaa kaliya uu maxkamada horteeda ka qirtay dilka Juweeriya.

Waxa uu gabi ahaaba iska fogeeyay in uu wax dhawac ah gaystay.

Waxaa Maxkamada loo soo jeediyey in ay dil ku xugunto, balse maxkamadu ayaa ku amartay xeer ilaalinta in ay keenan cadaymaha muujinaaya in ninkaasi gaystay dhaawacyo.