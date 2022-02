Itoobiya Oo Dalku-gal U Diiday Wafdi ka Socday Somaliland

Xildhibaan Saadiq Abshir Garaad oo ka mid ah Golaha Wakiillada Puntland, lagana soo doorto gobolka Sool ayaa sheegey in madax ka tirsan Somaliland loo diiddey dal-ku-galka Itoobiya.

Madaxdan ayuu sheegay iney doonayeen ka qeyb galka shirka Midowga Afrika afrika ee ka socda Addis ababa.

“Dawladda Itoobiya ayaa diiddey dalab Visa dal-ku-gal oo ay weydiisteen wefti ka socda Maamulka Somaliland, kaasoo ay ku doonayeen in ay ku tagaan magaalada Addis Ababa oo uu ka socdo shirka midowga Afrika Midowga Afrika, waxaana ujeedada safarkaasi uu ahaa in ay dadkooda usoo tebiyaan warar aan jirin oo ah in ay ka qayb galeen laguna casuumey shirka AU”. ayuu yiri Xil.Saadiq Garaad.

Ma jiraan warar madax banaan oo arrintan xaqiijinaya ama beeninaya, Maamulka Somaliland iyo dowlada Itoobiyana kama hadlin arritan.