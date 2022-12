Itoobiya Oo Shaacisay Inay Siidaysay Askar Jabuuti ah Oo kooxo Hubaysani soo Afduubteen.

Dowladda Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in ay ku guuleysatay in ay si nabad ah ku sii deyso lix ka tirsan Ciidanka Jabuuti oo ay haysteen maleeshiyaadka FRUD, sida ay baahisay warbaahinta Fana (FBC).



War-saxaafadeed uu Arbacadii shalay soo saaray, Ambassador Fesseha Shawel, oo ah Agaasimaha Guud ee Arrimaha Afrika ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda, ayaa sheegay in dawladda Itoobiya ay ku guuleysatay in ay si nabad ah ku sii deyso lixdan askari.

Askartan ayaa la afduubay 6-dii October xilli ay rag hubaysan weerar ku qaadeen xero ciidan oo ku taal bariga Jabuuti, halkaas oo ay ku dileen 7 askari afar kalena ay ku dhaawaceen.

Kooxda hubaysan ee FRUD, oo xiriir la leh qoomiyada Canfarta, ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka.

Kooxdan hubaysan ayaa sannadkii la aasaasay 1991-kii, waxayna ku bilaabatay kacdoon ka dhan ah dawladda Jabuuti, iyagoo ku andacoonaya inay difaacayaan danaha shacabka Canfarta, iyadoo 12kii bisha Oktoobar, ay Jabuuti kooxdan u aqoonsatay urur argagixiso.